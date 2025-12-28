Fallece una mujer nonagenaria tras sufrir una caída en Santiago

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El suceso tuvo lugar este domingo por la mañana en la rúa dos Concheiros, donde la víctima se golpeó en la cabeza

Arturo Reboyras

Arturo Reboyras

Santiago

Una mujer nonagenaria falleció este domingo por la mañana, al filo de las once y media, tras sufrir una caída mientras caminaba por la rúa dos Concheiros, en Santiago de Compostela.

Según confirmaron fuentes del Concello, la mujer cayó al suelo y se habría golpeafo en la cabeza. En un primer momento fue auxiliada por varias personas que se encontraban en la zona, donde se concentró numeroso público tras producirse el suceso.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia con personal sanitario, así como efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional. Los servicios médicos intentaron reanimarla durante bastante tiempo, pero finalmente no se pudo hacer nada por salvar su vida.

