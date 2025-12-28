Finaliza la campaña de reciclaje de cartón con gran acogida en los establecimientos de Santiago

El Concello de Santiago, en colaboración con Coregal, ha concluido la campaña de sensibilización para la recogida de cartón plegado en establecimientos comerciales, que se desarrolló entre el 11 de noviembre y el 9 de diciembre de 2025. Durante este periodo, se visitaron cerca de mil locales de comercio, hostelería y servicios en más de 50 calles de la ciudad, incluyendo zonas como el Ensanche, la ciudad histórica, San Lázaro–avenida de Lugo y Santa Marta–A Choupana.

La iniciativa tuvo una buena acogida entre los comercios compostelanos, tanto entre los que ya utilizaban el servicio como entre quienes lo conocieron por primera vez, lo que evidencia un creciente interés por la gestión de residuos y la conciencia ambiental. Según los responsables del programa, «o depósito do cartón ao pé da porta leva a algunhas situacións de acumulacións de outro tipo de residuos», lo que refuerza la necesidad de continuar con la educación y formación sobre buenas prácticas.

Al inicio de la campaña había cerca de 300 locales adheridos, cifra que podría duplicarse a principios de 2026 con la incorporación de nuevos comercios. Los establecimientos que ya usan el servicio destacan su comodidad y la conciencia ambiental de su personal, otorgando una valoración media de 8,89 al horario de recogida y 8,65 al servicio prestado por Coregal, mientras que un 97 % recomendaría el sistema a otros comercios, según los datos del Concello.

Entre los comercios adheridos, las principales motivaciones para participar son la comodidad del servicio puerta a puerta, la conciencia ambiental de quienes lo gestionan y el cumplimiento normativo en materia de residuos. Sin embargo, algunos locales han señalado mejoras posibles, como la ampliación del horario de depósito y recogida para quienes cierran antes de las 20.00 horas, y la necesidad de concienciar a la ciudadanía sobre la correcta separación de residuos.

Desde el Concello y Coregal insisten en que la campaña forma parte de un esfuerzo más amplio por fomentar la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental, promoviendo la reducción, reutilización y reciclaje de residuos. Según los organizadores, «traballamos para que empresas e veciñanza adquiran un maior grao de coñecemento e responsabilidade na redución, reutilización e reciclaxe», siguiendo los principios de las denominadas 7Rs que buscan proteger el planeta y consolidar hábitos sostenibles en la ciudad. Este programa responde a estos objetivos comunitarios.