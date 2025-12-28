Las nuevas rutas en Lavacolla, una vía de empleo para los despedidos por Ryanair: «Vai haber un montón de choio»

La reactivación del tráfico aéreo en el aeropuerto de Santiago de cara al próximo verano empieza a dibujar un escenario de oportunidad para los cien trabajadores de Ryanair que se quedaron sin empleo tras el cierre de la base de la aerolínea irlandesa en Lavacolla. El anuncio de nuevas rutas y el refuerzo de la programación estival han sido recibidos con cautela, pero también con expectativas, tanto por parte de los empleados afectados como de los sindicatos, que confían en que el incremento de la actividad se traduzca en nuevas contrataciones en los servicios de tierra del aeropuerto.

Desde la CIG confirman que varios extrabajadores de Ryanair con experiencia en handling ya han comenzado a enviar sus currículums a las empresas que operan en Lavacolla. Se trata de perfiles especializados en tareas como facturación, embarque, coordinación de vuelos o asistencia en pista, una cualificación muy demandada en periodos de crecimiento de la operativa aérea.

En este contexto, South Europe Ground Services se perfila como uno de los actores clave. La compañía es actualmente el principal operador de handling en el aeropuerto compostelano y presta servicio a varias aerolíneas, entre ellas Vueling, que será una de las grandes protagonistas del verano de 2026 en Santiago. La compañía del grupo IAG incorporará un cuarto avión a su base, lo que le permitirá reforzar su presencia con nuevas rutas a Marrakech, Jerez e Ibiza, además de consolidar las conexiones ya existentes.

Un trabajador de Ryanair que perdió su empleo tras el cierre de la base señala que el sector asume que el volumen de trabajo crecerá de forma notable una vez superada la reforma de la pista, que se llevará a cabo entre el 23 de abril y el 27 de mayo y que supondrá el cierre total del aeropuerto. «A partir de xuño vai haber un montón de choio, e moito vai collelo South», explica, apuntando a que el aumento de vuelos tendrá un impacto directo en los servicios de tierra.

No obstante, la recolocación no será automática. Según relata, las empresas priorizarán inicialmente a las personas que ya forman parte de sus bolsas de empleo. «O que sei case fixo é que van tirar da xente que está agora mesmo na bolsa, e despois non sei se haberá máis contratacións», afirma, aunque reconoce que el escenario invita a un moderado optimismo: «A verdade é que pinta bastante ben».

Además del crecimiento de Vueling, el aeropuerto de Santiago sumará el próximo verano la nueva conexión con Ámsterdam operada por KLM, una ruta estratégica tanto por el tráfico turístico como por las conexiones internacionales que ofrece el hub holandés. Todo apunta a que también será South la encargada de gestionar los servicios de tierra de esta operativa. A estas novedades se añade la anunciada ruta directa con Nueva York, que operará United Airlines, reforzando el perfil intercontinental de Lavacolla y elevando las necesidades operativas del aeropuerto durante la temporada alta. Desde el ámbito sindical se considera que este conjunto de rutas marca un punto de inflexión tras meses de pérdida de conectividad.

El extrabajador de Ryanair subraya que, tras el cierre de la base y el parón parcial provocado por las obras, el sector confía en un efecto rebote. «A partir do peche do aeroporto vai vir bastante traballo», sostiene, aunque insiste en que muchos afectados prefieren mantener la prudencia. «Ata que vexa algo en firme, non me fío moito», reconoce.

Los sindicatos esperan además que el fin de las obras en la pista facilite la llegada de nuevas aerolíneas y el anuncio de más rutas internacionales, lo que ampliaría las opciones de recolocación para los trabajadores que quedaron fuera del sector tras la marcha de Ryanair. Para muchos de ellos, el objetivo sigue siendo regresar al ámbito aeroportuario, aunque sea bajo otras compañías y condiciones laborales distintas.

Con todo, el próximo verano se perfila como un periodo clave para medir si la recuperación de la conectividad en Lavacolla se traduce también en una recuperación del empleo. Tras un año marcado por el cierre de la base de Ryanair y la incertidumbre laboral, el aumento de vuelos y aerolíneas devuelve al menos una expectativa al colectivo de trabajadores que aguarda una nueva oportunidad en el aeropuerto de Santiago.

Además, los trabajadores despedidos de Ryanair permanecen a la espera de que se resuelva la denuncia presentada contra la compañía por el expediente de regulación de empleo (ERE) aplicado tras el cierre de la base de Santiago. Los afectados consideran que el procedimiento es nulo al entender que no concurren las causas alegadas por la empresa y que no se respetaron las garantías legales durante el proceso, por lo que reclaman la nulidad del despido colectivo.

En este sentido, los extrabajadores exigen su readmisión en la aerolínea, al considerar que el cierre de la base no justifica la pérdida definitiva de los puestos de trabajo y que Ryanair mantiene actividad suficiente para recolocar al personal. Mientras el conflicto permanece en los tribunales, el colectivo afronta el futuro con incertidumbre, pendiente tanto de la resolución judicial como de las oportunidades laborales que puedan surgir en el aeropuerto de Santiago con el incremento de rutas y operativa previsto para el próximo verano.