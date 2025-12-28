El peor escenario de cambio climático para Santiago: 4,7 grados más y la misma lluvia

Los tres últimos años (2023, 2024 y 2025) han sido los más cálidos del planeta desde que hay registros. Pese a que en la cumbre del clima celebrada en Brasil el pasado mes de noviembre se evidenció que la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera está creciendo a una velocidad récord, el encuentro acabó sin grandes compromisos políticos. Desde la cita de París de 2015, el objetivo es que la temperatura mundial no se incremente más de dos grados con respecto a la época preindustrial e idealmente limitarla a 1,5º. Pero si las emisiones de gases con efecto invernadero se descontrolan la subida puede ser mucho mayor. En el año 2100, Santiago sería bastante más cálida con 4,7 grados más de temperatura media. El volumen de las precipitaciones se mantendría similar, aunque los episodios ganarían en intensidad ante el menor número de días de lluvia.

Esta es la estimación que figura en el Visor de Escenarios de Cambio Climático, una plataforma realizada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La herramienta permite consultar las proyecciones de cómo se comportará el clima, incluso a nivel local, basándose en las estimaciones que realiza el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático) para todo el mundo.

Los diferentes escenarios

La plataforma establece diferentes escenarios según se controlen más o menos las emisiones que producen los combustibles fósiles. En el peor de los casos previstos, la temperatura global aumentaría en 4 grados causando impactos severos y peligrosos para el planeta. En este contexto, la subida en Santiago sería incluso mayor y se pasaría de 13,9 grados de temperatura media previstos en 2025 a 18,61 grados, 4,7 más. En ese hipotético futuro la duración máxima de las olas de calor en la ciudad aumentaría de 16 a 76 días consecutivos y también se incrementarían las noches cálidas de 72 a 175 anuales. Actualmente no hay jornadas con temperaturas mínimas por encima de los 20 grados, en este escenario se llegaría a 9,95 cada año.

Aunque haría más calor, Santiago seguiría siendo una ciudad lluviosa. Las precipitaciones se mantendrían en unos valores similares, con una ligera subida pasando de 4,82 mm/día a 5,63. Pero cambiaría totalmente el patrón, habría menos días de lluvia (110 frente a los 160 de 2025) en los que las precipitaciones serían más intensas.

La situación actual

El escenario de emisiones muy altas del visor dibuja un futuro en el que no se realizaría prácticamente ningún esfuerzo para mitigar el cambio climático. Pese a que todavía no se están cumpliendo las recomendaciones de los científicos para controlar las emisiones, en los últimos años distintos países como los que forman parte de la Unión Europea sí están realizando un importante esfuerzo para avanzar en la reducción del dióxido de carbono y otros gases contaminantes. La transición a energías renovables y la electrificación del transporte ayudan a paliar las emisiones, que siguen aumentando globalmente, sobre todo en países con grandes economías emergentes como China o India.

De mantenerse la tendencia actual, lo más probable es que el mundo se encuentre en el escenario de emisiones medias que contempla el Visor de la Aemet y el CSIC. En este caso el impacto del cambio climático en Compostela sería inferior. La temperatura media crecería desde 2025 alrededor de 1,5 grados hasta alcanzar los 15,45 en el año 2100. El máximo de días de duración de las olas de calor alcanzaría los 31 días y se registrarían 106 noches cálidas anuales. En esta proyección, sin embargo, sí descenderían ligeramente las precipitaciones en la capital gallega hasta los 3,27 mm/día. Los días de lluvia se quedarían en 141.

El Visor de Escenarios de Cambio Climático recoge también cómo se comportaría el clima en caso de cumplirse los compromisos del Acuerdo de París. Es el denominado «camino sostenible» en el que el mundo alcanza la neutralidad climática a mediados de este siglo y todos los países colaboran para reducir emisiones, usan energías limpias y se enfocan hacia la sostenibilidad medioambiental. En esta proyección, el clima de Santiago se mantendría mucho más parecido al actual, con menos de un grado de incremento de la temperatura media, un volumen de precipitaciones similar y prácticamente los mismos días de lluvia. Aún así, crecerían algo las noches de calor y las olas de calor también serían más extensas, unos 26 días de media.