El PP de Santiago denuncia problemas de accesibilidad en O Romaño y O Avío

El Partido Popular de Santiago denunció los problemas de accesibilidad en las calles de los barrios de O Romaño y O Avío, señalando la existencia de aceras sin continuidad, desniveles y falta de rebajes. La concejala Yolanda Otero advirtió de que «parte da veciñanza non pode moverse con facilidade e seguridade polo seu propio barrio».

Los ediles Otero y José Ramón de la Fuente recorrieron la zona con vecinos y lamentaron el abandono y la falta de mantenimiento. Otero afirmó que «a accesibilidade non pode seguir sendo un privilexio nin unha promesa electoral», sino una obligación vinculada a la dignidad y al respeto social.

Estado de las aceras de la zona / Cedida

Desde el PP responsabilizan al gobierno local de BNG y CA y critican su gestión municipal. José Ramón de la Fuente aseguró que «Compostela desmorónase baixo a incompetencia dun goberno minoritario», mientras reclaman una ciudad más inclusiva para toda la comunidad.

Los concejales populares recuerdan al Gobierno nacionalista que la accesibilidad es uno de los mayores retos de las sociedades actuales y un indicador del progreso y desarrollo social de una ciudad que requiere un enfoque inclusivo en el diseño de las estrategias públicas, pero, en el caso de Santiago de Compostela, es una "asignatura pendente", han subrayado.

“É imprescindible traballar para superar o nivel mínimo dun Santiago inclusivo, -agregó Yolanda Otero- para transformalo nunha cidade amable con toda a veciñanza, onde poidan desenvolver o seu proxecto de vida da forma máis autónoma posible e non só falamos de barreiras físicas, senón tamén de barreiras cognitivas”.