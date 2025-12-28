SBC proyecta una nueva gasolinera ‘low cost’, 100.000 litros de combustible y recarga eléctrica en O Castiñeiriño

El barrio de O Castiñeiriño, en Santiago, podría contar próximamente con una nueva unidad de suministro de combustible. La empresa Puntos Bajo Coste S.L. ha promovido la construcción de una gasolinera de bajo coste SBC en la zona de Monte Redondo, muy cerca de la que ya existe de características similares en este entorno, en la salida de Santiago hacia Teo. El proyecto ya cuenta con una memoria ambiental detallada en la que se analizan de forma exhaustiva los posibles impactos sobre el entorno y las medidas previstas para minimizarlos.

El documento, elaborado por el ingeniero industrial Gumersindo Fernández Díaz, concluye que la instalación es ambientalmente viable, siempre que se cumplan las medidas preventivas y correctoras previstas. Al tratarse de una actividad incluida en la Ley gallega 9/2013 de emprendimiento y competitividad económica, el proyecto está sometido a un procedimiento de evaluación de incidencia ambiental, distinto de una evaluación de impacto ambiental completa, pero igualmente exigente en cuanto a protección del medio en el que se prevé la construcción del establecimiento.

La futura gasolinera se ubicará sobre una parcela de 2.642 metros cuadrados, clasificada como suelo rústico de protección de infraestructuras, junto a la carretera autonómica AC-841, entre O Castiñeiriño y Os Tilos. El ámbito ya se encuentra parcialmente antropizado y cuenta con acceso rodado, redes de abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones, lo que reduce la necesidad de nuevas afecciones al territorio.

Recinto con zona verde

La unidad de suministro ocupará aproximadamente 1.150 metros cuadrados, manteniendo más del 50 % de la parcela como zona verde, tal y como exige la normativa urbanística vigente. El proyecto contempla la instalación de dos depósitos enterrados de combustible, con una capacidad total de 100.000 litros, tres surtidores multiproducto, una marquesina de protección y una edificación auxiliar destinada a cobro, aseos, cuarto técnico, oficina y máquinas de vending.

Uno de los aspectos más relevantes de la memoria ambiental, a la que ha tenido acceso este medio, es el énfasis en la protección del suelo y de las aguas, considerados los elementos más sensibles en este tipo de actividades. Para ello, se prevé la instalación de tanques de doble pared, sistemas automáticos de detección de fugas, redes independientes para aguas pluviales, residuales e hidrocarburadas, así como separadores de hidrocarburos antes del vertido a la red municipal.

Además, se implantará una red de piezómetros que permitirá controlar de forma periódica la calidad de las aguas subterráneas, garantizando una detección temprana ante cualquier incidencia. La pista de repostaje contará con pavimento de hormigón impermeable y resistente a hidrocarburos, con pendientes diseñadas para dirigir posibles derrames hacia los sistemas de recogida y tratamiento.

La instalación funcionará las 24 horas del día, con atención presencial en horario diurno y funcionamiento desatendido por la noche, un modelo cada vez más habitual en estaciones de servicio de bajo coste. También se incluye un punto de recarga para vehículos eléctricos, lo que refuerza la adaptación del proyecto a los nuevos modelos de movilidad.