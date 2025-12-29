Camino 2.0: cómo los móviles y redes sociales influyen en la peregrinación

La experiencia de peregrinar por el Camino de Santiago ya no es sinónimo de desconexión total. Un proyecto de investigación desarrollado por la Universidade de Santiago revela que la tecnología digital se ha convertido en un elemento central de la peregrinación contemporánea, reconfigurando —pero no eliminando— su carácter ritual, espiritual y transformador. El estudio, titulado Entre sendas e algoritmos: autenticidade dixital e peregrinación no Camiño 2.0, ha sido realizado por el investigador Diego Allen-Perkins en el marco de las Axudas á Investigación da Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións. La investigación analiza cómo el uso de smartphones, redes sociales y aplicaciones de planificación influye en la manera de vivir, narrar y recordar el Camino.

Según los resultados, los peregrinos actuales no abandonan la tecnología durante la ruta, sino que desarrollan estrategias conscientes para regular su uso. Fotografías, diarios digitales, aplicaciones de navegación o mensajes con familiares forman parte de una experiencia híbrida en la que el esfuerzo físico y la introspección conviven con la conexión permanente.

Uno de los principales aportes del estudio es el concepto de «liminalidad conectada», que describe una nueva forma de tránsito ritual en la que la transformación personal no se produce a pesar de la tecnología, sino a través de una negociación constante entre presencia física y mediación digital. En este contexto, la autenticidad deja de entenderse como ausencia de dispositivos y pasa a concebirse como una práctica ética basada en la atención, la intención y el equilibrio.

La investigación, basada en etnografía digital, entrevistas en profundidad y observación participante en Santiago, identifica intensos debates dentro de la comunidad peregrina sobre qué significa hoy «hacer el Camino de forma auténtica». Mientras algunos discursos asocian la autenticidad con el sacrificio y la desconexión, otros defienden una visión más flexible en la que la tecnología puede servir como apoyo emocional, herramienta espiritual o medio para crear comunidad.

El estudio también destaca el papel de redes sociales y foros especializados como espacios donde se construyen normas, se legitiman prácticas y se refuerzan identidades peregrinas. Estas comunidades híbridas, que combinan encuentros presenciales y relaciones digitales, amplían la tradicional communitas del Camino más allá del tiempo y el espacio de la ruta.

Además de su impacto académico —con publicaciones internacionales y presentaciones en congresos— el proyecto ha generado materiales divulgativos, como una guía práctica para peregrinos, con el objetivo de fomentar un uso más consciente de la tecnología durante la marcha.

Lejos de anunciar el fin del espíritu del Camino, la investigación concluye que la peregrinación sigue siendo una experiencia de profundo significado personal y colectivo, adaptada a un mundo hiperconectado. En el Camino del siglo XXI, las sendas y los algoritmos ya no se oponen: conviven.