¿Rosalía de concierto en Santiago? La "cruel" inocentada que hizo soñar a sus fans

Desde el lanzamiento de 'LUX', su cuarto álbum, Rosalía ha revolucionado el panorama mundial y se ha consolidado como una de las grandes protagonistas del mundo de la música a nivel nacional e internacional. Prueba de ello es que no tardó ni una semana en convertirse en el álbum más escuchado en el mundo, que hasta expresidente Obama incluyó uno de sus temas ('Sexo, Violencia y Llantas') entre sus canciones favoritas del año o la "guerra" por hacerse para una entrada para 'LUX TOUR'.

Una gira de conciertos con la que la artista catalana recorrerá 17 países, ofreciendo 42 conciertos en total, ocho de los cuales serán en España, aunque solamente en dos ciudades los fans podrían escuchar en directo 'La Perla', 'Reliquia' o 'Berghain': Madrid y Barcelona, con cuatro conciertos en cada una.

LUX en Santiago

Sin embargo, este domingo Los 40 anunciaban una gran novedad y es que estos no serían los únicos conciertos de la Motomami en España, ya que estaba preparando una "serie de espectáculos únicos por algunas de las catedrales más emblemáticas de nuestro país".

Rosalia, en la portada de su disco 'Lux'. / EPC

En este sentido, según explicaba la emisora, LUX llegaría también a las catedrales de Zaragoza, Burgos, León, Segovia, Toledo, Cáceres, Córdoba, Sevilla, Mallorca... y como no, Santiago, para la que incluso se daba ya una fecha concreta: el 3 de octubre del próximo año.

Una inocentada "cruel"

La noticia pronto se hizo viral en redes, especialmente entre sus fans, aunque muchos se dieron cuenta pronto que se trataba de una inocentada propia del 28 de diciembre, tal y como dejaron claro desde Los 40 para disgusto de muchos.

Las reacciones tampoco se hicieron esperar y fueron varios usuarios los que dejaban claro por redes sociales que se trataba de una "broma súper cruel" o de "muy mal gusto". Otros por su parte, explicaban que aunque se trataba de una inocentada "era lo que esperaba que hiciera en el Tour".

Lo que quedó claro es que la ilusión de los fans de la Rosalía de volver a ver a la cantante catalana en Galicia es solamente un sueño... por lo menos de momento.