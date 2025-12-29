¿Te acuerdas de...?
Un gran manto blanco… y un caos absoluto: así fue la última gran nevada que paralizó Santiago
La capital gallega apenas se encuentra a 260 metros sobre el nivel del mar, lo que hace que este fenómeno no se suela dar en la ciudad
En los últimos días, tanto Galicia como buena parte de España han registrado grandes nevadas. En nuestra comunidad, por ejemplo, el pasado 25 de diciembre la cota de nieve se situó en los 500 metros, dejando una estampa blanca en buena parte de las provincias de Lugo y Ourense con acumulaciones de entre 5 y 15 centímetros, lo que permitió a la Estación de Montaña de Manzaneda inaugurar la temporada de esquí por todo lo alto.
Un manto que, pese a caer en zonas poco elevadas, no hizo acto de presencia en Santiago, ya que la capital gallega apenas se encuentra a 260 metros sobre el nivel del mar. Una situación que sí se dio en enero del año 2010, cuando la ciudad del Apóstol se vio colapsada por la mayor nevada de los últimos años. ¿La recuerdas?
Una capa de nieve de entre tres y cinco centímetros
Era 9 de enero y las vacaciones navideñas habían terminado, por lo que el tráfico y la actividad de la ciudad era ya la habitual de todo el año. Ese día Santiago amanecía bajo una capa de nieve de entre tres y cinco centímetros, lo que provocó un sin fin de incidencias y sumió en el caos a una ciudad que no está preparada para este tipo de fenómenos. "Recuerdo tener que poner las cadenas para andar con el coche", comenta un compostelano que todavía tiene fresco en la memoria aquel día.
Esta situación se extendió desde la siete de la mañana hasta el mediodía, dejando calzadas congeladas, en las que hubo numerosos accidentes, y paralizando por completo el transporte urbano de la capital gallega. Otros, los que tenían la suerte de no trabajar aquel día, pudieron disfrutar de una jornada histórica en Santiago, inmortalizando una nevada que desde entonces no ha vuelto a producirse.
