¿Habrá huelga indefinida de autobuses en Santiago? Los trabajadores estudian el próximo paso

Trabajadores del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña decidirán este lunes y martes, en asambleas, si mantienen los paros que han convocado en las últimas semanas, en días alternos, en demanda de mejoras laborales y salariales o si convocan una huelga indefinida a partir del 12 de enero.

Todo ello después de que no haya contactos con la patronal del sector tras una mediación fallida, según ha explicado a Europa Press Ernesto Rei, representante del sector de Transportes en la CIG, sindicato que convoca los paros junto a UGT y CC.OO.

En el caso de A Coruña, la asamblea será este lunes, a las 22.30 horas, mientras que en Santiago, Ferrol y Carballo será el martes, entre las 22.30 y las 23.00 horas. En concreto, en la capital gallega, se llevará a cabo en Amio.

«A intención é trazar unha estratexia de mobilizacións. Levamos a asamblea a opción de paros puntuais para xaneiro que serían os días 12,13,16 e 19,20,23 e a partir do 2 de febreiro con caracter indefinido se non hai acercamento entre as partes ou se polo contrario establecemos folga indefinida xa dende o día 12 de xaneiro», comenta en conversación con EL CORREO GALLEGO, Hugo Antunes, delegado sindical do transporte urbano en Santiago. Así, en cualquiera de los casos el día 12 de enero sí habrá paros.

En la última jornada de huelga de transporte celebrada el pasado viernes 19 de diciembre Antunes anticipaba a este medio que la mediación seguía abierta a esperas de un acuerdo que si no llegaba la siguiente semana «dariámola por pechada». Así, en la mañana de este lunes ha confirmado que «xa se rompeu a mesa de negociación para que así se poida anunciar as folgas».

Sin acercamientos de posturas en las reuniones con la patronal

En las cuatro jornadas de parón del transporte en este mes de diciembre los días 5, 12, 15 y 19, los piquetes impidieron la salida de los servicios mínimos en Santiago. Fue los días 17 y 18 cuando se reunieron por última vez la patronal y los sindicatos sin llegar a un acuerdo al no haber una aproximación sobre propuestas entre las partes de cara a un nuevo convenio. Tan sólo se les puso encima de la mesa una subida en la oferta que pasaba del 1,2 al 2%, lo que consideraron «insuficiente».

Los trabajadores demandan mejoras salariales y de conciliación tras cuatro años con el convenio caducado. Entre otras cuestiones, reclaman una reducción de tiempo de conducción y limitación de jornadas que consideran abusivas.