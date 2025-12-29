Viaqua seguirá sin cobrar: el pleno extraordinario en Raxoi da solo luz verde al pago de facturas a pequeños proveedores

Los autónomos, microempresas y pequeños proveedores a los que el Concello de Santiago debía en facturas una cuantía conjunta de 366.580,55 euros podrán cobrar finalmente, gracias a la aprobación de esta medida en el pleno extraordinario celebrado este lunes en Raxoi, en la que BNG, Compostela Aberta y PSdeG han votado a favor, mientras que los concejales no adscritos y el Partido Popular han optado por abstenerse.

Sin embargo, no ha sucedido lo mismo con la deuda de casi un millón de euros contraída con Viaqua, puesto que todas las formaciones políticas municipales se han mantenido en su postura de plenos anteriores, si bien hasta ahora se había sometido a votación el montante global, lo que impidió hasta en tres ocasiones que los pequeños proveedores pudieran ver satisfechas las cantidades adeudadas.

Intereses

En un pleno extraordinario de menos de una hora, y en el que la alcaldesa, Goretti Sanmartín, se ha mostrado especialmente disgustada tanto con la postura inflexible del PP como por la abstención de los no adscritos, a los que ha señalado que esa abstención no siempre es facilitadora, sino que muchas veces obstaculiza la labor del gobierno municipal, ha considerado ilógico y poco entendible el posicionamiento de ambos partidos, que acabará obligando al Concello a pagar estas facturas por una orden judicial con intereses.

El líder de los populares de Santiago, Borja Verea, ha acusado al Bipartito de dejar en sus manos una decisión de gobierno por "incompetencia" , al depender de ellos la luz verde al pago de las facturas.

Finalmente y tras someterse a votación en dos partes, tal y como ya habían solicitado en ocasiones anteriores, ha justificado la negativa de su grupo a la parte que afecta a Viaqua, señalando que lo que debería hacerse es "presentar novas facturas nas que se verifique que non hai beneficio industrial".