Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos protegidosRutas Lavacolla 2026Huída temeraria SantiagoNaufragio IndonesiaNadal en Compostela
instagram

Viaqua seguirá sin cobrar: el pleno extraordinario en Raxoi da solo luz verde al pago de facturas a pequeños proveedores

La abstención del PP y de los no adscritos permitirá abonar los 366.580,55 euros adeudados por este concepto a autónomos y microempresas

Miembros de la corporación municipal de Santiago durante un pleno en el Pazo de Raxoi.

Miembros de la corporación municipal de Santiago durante un pleno en el Pazo de Raxoi. / Jesús Prieto

Koro Martínez

Koro Martínez

Santiago

Los autónomos, microempresas y pequeños proveedores a los que el Concello de Santiago debía en facturas una cuantía conjunta de 366.580,55 euros podrán cobrar finalmente, gracias a la aprobación de esta medida en el pleno extraordinario celebrado este lunes en Raxoi, en la que BNG, Compostela Aberta y PSdeG han votado a favor, mientras que los concejales no adscritos y el Partido Popular han optado por abstenerse.

Sin embargo, no ha sucedido lo mismo con la deuda de casi un millón de euros contraída con Viaqua, puesto que todas las formaciones políticas municipales se han mantenido en su postura de plenos anteriores, si bien hasta ahora se había sometido a votación el montante global, lo que impidió hasta en tres ocasiones que los pequeños proveedores pudieran ver satisfechas las cantidades adeudadas.

Intereses

En un pleno extraordinario de menos de una hora, y en el que la alcaldesa, Goretti Sanmartín, se ha mostrado especialmente disgustada tanto con la postura inflexible del PP como por la abstención de los no adscritos, a los que ha señalado que esa abstención no siempre es facilitadora, sino que muchas veces obstaculiza la labor del gobierno municipal, ha considerado ilógico y poco entendible el posicionamiento de ambos partidos, que acabará obligando al Concello a pagar estas facturas por una orden judicial con intereses.

El líder de los populares de Santiago, Borja Verea, ha acusado al Bipartito de dejar en sus manos una decisión de gobierno por "incompetencia" , al depender de ellos la luz verde al pago de las facturas.

Noticias relacionadas y más

Finalmente y tras someterse a votación en dos partes, tal y como ya habían solicitado en ocasiones anteriores, ha justificado la negativa de su grupo a la parte que afecta a Viaqua, señalando que lo que debería hacerse es "presentar novas facturas nas que se verifique que non hai beneficio industrial".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A Tafona del Preguntoiro dice adiós a Pilar Pena después de 32 años: 'Me dicen que me van a echar de menos
  2. Las nuevas rutas en Lavacolla, una vía de empleo para los despedidos por Ryanair: «Vai haber un montón de choio»
  3. SBC proyecta una nueva gasolinera ‘low cost’, 100.000 litros de combustible y recarga eléctrica en O Castiñeiriño
  4. Condenan por fraude a un empresario con peluquerías en Santiago a tres años y medio de cárcel y multa de 836.000 euros
  5. Fallece una mujer nonagenaria tras sufrir una caída en Santiago
  6. Todo listo en el casco histórico de Santiago para el esperado vermú-tardeo navideño: 'Temos todas as opcións, menos a de quedar na casa
  7. Portosur y Ruafer comprarán los dos suelos municipales para construir 72 viviendas protegidas
  8. Adiós a otro comercio de la 'milla de oro' de Santiago: Mimolett cierra sus puertas

Viaqua seguirá sin cobrar: el pleno extraordinario en Raxoi da solo luz verde al pago de facturas a pequeños proveedores

Viaqua seguirá sin cobrar: el pleno extraordinario en Raxoi da solo luz verde al pago de facturas a pequeños proveedores

¿Habrá huelga indefinida de autobuses en Santiago? Los trabajadores estudian el próximo paso

¿Habrá huelga indefinida de autobuses en Santiago? Los trabajadores estudian el próximo paso

Santiago clausura el Jubileo Romano con todas las expectativas puestas ya en el Año Santo Jacobeo de 2027

Santiago clausura el Jubileo Romano con todas las expectativas puestas ya en el Año Santo Jacobeo de 2027

Los presentadores Patricia Pardo y Christian Gálvez disfrutan de la Navidad en Santiago

Los presentadores Patricia Pardo y Christian Gálvez disfrutan de la Navidad en Santiago

Estos son los pueblos que "todo el mundo debería conocer en 2026" para la revista Viajar: uno está a solo media hora de Santiago

Estos son los pueblos que "todo el mundo debería conocer en 2026" para la revista Viajar: uno está a solo media hora de Santiago

Un gran manto blanco… y un caos absoluto: así fue la última gran nevada que paralizó Santiago

Un gran manto blanco… y un caos absoluto: así fue la última gran nevada que paralizó Santiago

¿Rosalía de concierto en Santiago? La "cruel" inocentada que hizo soñar a sus fans

¿Rosalía de concierto en Santiago? La "cruel" inocentada que hizo soñar a sus fans

Que facer hoxe, 29 de decembro, en Santiago: nova edición da festa ‘La Marimorena’ no restaurante A Gamela

Que facer hoxe, 29 de decembro, en Santiago: nova edición da festa ‘La Marimorena’ no restaurante A Gamela
Tracking Pixel Contents