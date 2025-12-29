El optimismo se instala en los hoteles de Santiago con la captación de vuelos tras un 2025 de altibajos

De augurar un 2026 «escuro» a percibir un rayo de esperanza. Esa ha sido la transición en el estado de ánimo del sector hotelero de Santiago en el último mes, que tras los altibajos vividos durante el año que está llegando a su fin, empiezan a mirar con optimismo hacia el próximo. Los datos de ocupación a la baja registrados en verano, el cierre de la base de Ryanair en octubre y la consiguiente pérdida de conectividad del Aeropuerto Rosalía de Castro, junto al cierre de la pista por obras en la próxima primavera durante 35 días, hicieron saltar las alarmas. Sin embargo, el goteo de nuevas conexiones anunciadas durante las últimas semanas ha provocado un cambio de perspectiva. «Rematamos a ano máis tranquilos», afirma el portavoz de la Unión Hotelera Compostela, José Antonio Liñares.

Las nuevas rutas directas a Nueva York con United Airlines, a Ámsterdam con KLM, o a Cork con Aer Lingus, entre otros anuncios, han contribuido a asentar la creencia de que la dinámica de caída puede revertirse en la próxima temporada alta. «En Turismo de Santiago son conscientes do problema que pode haber co peche do aeroporto e hai que recoñecer que están facendo un traballo importante de captación de voos», señala Liñares, que valora que «os nosos responsables políticos están tratando dalgunha maneira de neutralizar o tema».

Más de sesenta reuniones

Pese a las discrepancias mostradas en ocasiones anteriores con la tasa turística o la reclamación de un plan para hacer «más atractiva» la ciudad, desde el sector hotelero indican que en esta ocasión en Raxoi «son conscientes da tarefa que teñen e están traballando moi ben polo que se ve nos resultados, cando se fan as cousas ben, hai que recoñecelo e xa está», destaca Liñares. Por su parte, desde la portavoz del gobierno local, Míriam Louzao, explicaba hace unos días que se han celebrado más de sesenta reuniones con compañías aéreas durante el año «redobrando o esforzo por conseguir novas rutas e novas compañías» tras la marcha de Ryanair.

La bajada experimentada en 2025 se traduce hasta el momento en una ocupación media en los primeros once meses del año de un 66,9 %, casi dos décimas menos que el 67,07 % obtenido en el mismo período de 2024, según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). «A ninguén lle gusta ver baixar os datos, o mercado ponte nun sitio e descender de aí é moi complicado, porque é destruír emprego e dinamismo económico, e é normal que haxa unha preocupación», analiza el portavoz de la Unión Hotelera.

Sin sorpresas en noviembre

Mientras, en noviembre, un mes ya de plena temporada baja y en el que algunos de los estableciemientos cierran sus puertas, el sector ha mantenido el tipo. La ocupación, según el INE, se situó en el 52, 5 %, tres décimas menos que el 52, 8 % del mismo mes de 2024. La cantidad de viajeros y de pernoctaciones fue inferior, tanto en el ámbito nacional como extranjero. Liñares considera que «aguantamos en cifras razoables», y subraya que en esta época «do que se trata para a maioría dos establecementos é de empatar, é dicir, manter os equipos de traballo e ser capaces de pagar nóminas sen entrar en perdas».

Donde sí se ha producido un crecimiento es en la tarifa media, un apartado al alza durante todo el año, llegando a mantenerse por encima de los 100 euros de media por noche entre junio y septiembre. En noviembre fueron 71,39 euros, un 5, 36 % más que en 2024. En este aspecto, Liñares apunta a la inflación como la principal causa, puesto que «os custos estruturais dos negocios subiron un 40 % desde o 2020», un dato que «non é bo para moitos viaxeiros, porque saír fóra da casa hoxe ten un custe moito maior».

Pensando en el cierre de diciembre, advierte que «Santiago tampouco é un destino moi buscado». Pese a que entre Nochebuena y Nochevieja suele producirse un repunte con respecto a las semanas anteriores, Liñares valora que «é un mes bo para a hostelería e a restauración polas ceas de empresa e polo tardeo», pero no para los hoteles. «O Nadal compostelán ten estrela, pero sen moito brillo», sostiene.

Piden «comprensión» si hay errores con la tasa turística

Por otro lado, entre el próximo jueves, 1 de enero, y hasta el día 20, los establecimientos hoteleros de Santiago tendrán que realizar la primera autoliquidación de la tasa turística por las cantidades recaudadas entre el 1 de octubre, fecha de su entrada en vigor, y el 31 de diciembre. Se trata de un trámite que para muchos locales no entrañará dificultades, sobre todo los que ya cuentan con estructuras y personal especializado en cuestiones jurídicas e informáticas, pero en el que otros pueden encontrar complicaciones.

«O método parece sinxelo, pero igual que lles pedimos unha prórroga aos nosos gobernantes na aplicación do imposto, supoño que lles pediremos certa comprensión se se detecta algún tipo de erro sen mala vontade, porque é verdade que ao mellor hai establecementos que non están aínda moi postos nestas dinámicas», argumenta Liñares.

La semana pasada se produjo una reunión entre el Concello y el sector de carácter técnico para resolver dudas y los hoteleros tendrán además una dirección de correo electrónico a la que dirigirse para realizar cualquier consulta. «Ao ser a primeira liquidación seguramente vai haber algún tipo de erro. Haberá que ter algo de comprensión e logo xa irá todo rodado», valora el portavoz de la Unión Hotelera.

A partir del próximo año, la periodicidad de la autoliquidación será semestral, con lo que el siguiente plazo tendrá lugar en julio. La ley autonómica que regula el impuesto establece que al menos el 80 % de la recaudación debe reinvertirse en el sector.