Los presentadores Patricia Pardo y Christian Gálvez disfrutan de la Navidad en Santiago

La pareja formada por Patricia Pardo y Christian Gálvez ha estado disfrutando de la Navidad durante este fin de semana en Santiago. Acompañados por el hijo de ambos, aprovecharon su presencia en la capital gallega para la presentación del libro 'Lucas' -escrito por Christian- en la librería San Pablo de la rúa do Vilar, para pasear y descubrir todo lo que ofrece la ciudad durante estas fechas tan señaladas.

Tal y como muestra la presentadora gallega en sus redes sociales, la familia visitó lugares como la Praza do Obradoiro o El Jardín Infinito del Pazo de San Lorenzo, una iniciativa de la Fundación Andrea que está teniendo una gran acogida entre los compostelanos.

Castañas de Manolo o un buen caldo gallego

Además de disfrutar con la decoración navideña de la ciudad, la pareja no quiso dejar de probar la oferta gastronómica de Santiago. Por eso, mientras se hacían las fotos o vídeos que han compartido con todo el mundo, también se acercaron hasta el tren de Manolo para degustar sus famosas castañas.

Otro de los manjares de Galicia que la familia optó por tomar, fue el típico caldo gallego, la mejor de las opciones para combatir el frío intenso que durante este fin de semana se ha sentido en Compostela.