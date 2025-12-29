Estos son los pueblos que "todo el mundo debería conocer en 2026" para la revista Viajar: uno está a solo media hora de Santiago

Como cada año, la revista Viajar ha elaborado su esperado mapa con los pueblos más bonitos de España de cara a 2026, destacando aquellos lugares que destacan por "su encanto, por sus propuestas turísticas innovadoras o por demostrar, con hechos, que existe vida más allá del asfalto y los rascacielos".

Y es que estos pueblos son, como recoge la revista, "a los que se regresa cuando hace falta desconectar y poner la vida en perspectiva", esos enclaves que "todo el mundo debería conocer en 2026".

Del norte a sur, de la costa al interior, estos son los cuatro pueblos de Galicia que se cuelan en la lista de los más bonitos para este nuevo año.

A Seara, ubicado en el concello de Quiroga / Cedida

Una "joya" en la montaña

Ubicado en el concello de Quiroga, A Seara es el pueblo más bonito de la provincia de Lugo. Destacado como uno de los pueblos "más auténticos" de España, la revista lo define como una "joya de la arquitectura de montaña que asoma en pleno corazón de la Serra do Courel".

Caracterizado por sus calles estrechas, sus casitas de lamas de piedra y su naturaleza auténtica, este pueblo se despliega al fondo de un valle surcado por el río Selmo, "con el pico Formigueiros presidiendo el paisaje como un telón natural". Conformando así una sobriedad que, sin embargo, "parece quebrarse con las flores que brotan en las entradas de las viviendas".

Vista del río Avia a su paso por Ribadavia / IÑAKI OSORIO

La "auténtica" capital del vino

El pueblo más bonito de Ourense no puede pillar a nadie desprevenido. Situado en la comarca del Ribeiro, cerca del río Avia, y considerada como "la auténtica capital gallega del vino", no se trata de otro lugar que Ribadavia.

Desde admirar su "imponente" Castillo de los Condes o recorrer sus plazas porticadas y casas hasta pasearse por la "imprescindible" judería medieval o volver al pasado con su tradicional fiesta da Istoria, este pueblo ourensano, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1947, es una joya única con la que viajar en el tiempo.

Vista del puerto de Baiona / Cedida

Un lugar "destacado en la historia"

En cuanto a la provincia de Pontevedra, la revista Viajar destaca un enclave turístico que, "aunque no es muy grande, cuenta con un lugar destacado en la historia", ya que fue la primera localidad de Europa que recibió noticias del descubrimiento de América tras la llega de la carabela La Pinta.

Estamos hablando de Baiona, cuyo "perfil más icónico" es la Fortaleza de Monterreal, a cuyos pies descansan playas como Barbeira, Ribeira o Cuncheira. Ya en el casco histórico, las casas señoriales y las callejuelas empedradas conviven con "joyas" como el convento de las Madres Dominicas, la ex colegiata de Santa María o la "monumental" estatua de la Virgen de la Roca.

La vista del centro de Noia desde el mirador del Alto de San Lois / Turismo de Galicia

"A pequena Compostela"

Por último, para conocer el pueblo más bonito de la provinicia de A Coruña debemos trasladarnos hasta la ría de Muros y Noia, precisamente a Noia, de donde resalta "el ambiente medieval que se respira en sus calles".

Además, destaca el puente de Traba, "muy fotografiable", o su paseo marítimo, "el sitio ideal para dar un paseo y maravillarse con la puesta de sol".

La "pequena Compostela", como la llamaba Otero Pedrayo por sus similitudes con la capital gallega, no es la primera vez que se cuela en los 'tops' de la revista Viajar, y es que este mismo año, la publicación también la destacó como uno de los pueblos más infravalorados de España.

El mapa completo

En el siguiente mapa elaborado por la revista Viajar se puede concultar el listado completo de los pueblos más bonitos de todo España.

Mapa con los pueblos más bonitos de España, realizado por la revista Viajar / Viajar

Cudillero, Astorga, Ciudad Rodrigo, Sagunto o Trujillo son algunas de las localidades seleccionadas. ¿Has visitado alguna?