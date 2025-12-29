Santiago clausura el Jubileo Romano con todas las expectativas puestas ya en el Año Santo Jacobeo de 2027

La Catedral de Santiago fue escenario este domingo de la clausura diocesana del Año Santo Romano, que tenía por lema 'Peregrinos de Esperanza', una celebración solemne que congregó a numerosos fieles y al clero diocesano, y que puso el acento en la acción de gracias por el camino recorrido y en la esperanza puesta en el futuro.

La eucaristía estuvo presidida por el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto Fernández, y supuso el cierre de un tiempo jubilar vivido intensamente en toda la diócesis. Durante el último año, parroquias, arciprestazgos y comunidades participaron activamente en celebraciones y peregrinaciones que reforzaron la vida comunitaria y el compromiso cristiano.

Este Año Jubilar romano, convocado por el papa Francisco y celebrado cada 25 años, fue concebido para extenderse más allá de Roma y llegar a las Iglesias particulares. En este marco, la Catedral de Santiago fue designada templo jubilar para la obtención de la indulgencia plenaria, junto a otros santuarios diocesanos: Nuestra Señora de la Barca, Nuestra Señora de los Milagros de Amil y Nuestra Señora de Pastoriza. Siguiendo las indicaciones del Pontífice, la clausura diocesana coincidió con la festividad de la Sagrada Familia.

La celebración contó con la presencia del vicario general, el vicario de pastoral, el deán y miembros del Cabildo Catedralicio, así como vicarios, arciprestes, sacerdotes, personas consagradas y numerosos laicos, en una liturgia concebida como una gran acción de gracias por los frutos espirituales del Jubileo.

En su homilía, monseñor Prieto Fernández destacó el Jubileo como un tiempo privilegiado de reconciliación, perdón y esperanza, recordando que el lema propuesto por el papa Francisco, 'Peregrinos de esperanza', ha marcado el caminar de la diócesis en comunión con la Iglesia universal.

Meta histórica de peregrinos

Desde la Catedral compostelana, meta histórica de peregrinos y lugar simbólico donde, evocando a Dante, “renace la esperanza”, el arzobispo invitó a reflexionar sobre el modo en que se vive hoy esa esperanza. En un contexto social marcado por la incertidumbre y la inseguridad, advirtió del riesgo de caer en el desaliento o en una esperanza superficial, subrayando que el fundamento de la esperanza cristiana es claro: “Es Cristo, Cristo Señor, Cristo Salvador”.

Coincidiendo con la fiesta de la Sagrada Familia, el prelado dedicó una parte significativa de su reflexión al papel de la familia, entendida como espacio fundamental de la vida cristiana y social. Animó a que la esperanza jubilar “arraigue de un modo especial en la vida de nuestras familias”, para que sean auténticos hogares de acogida, amor y transmisión de la fe.

Monseñor Prieto recordó que la familia cristiana está llamada a ser “hogar”, evocando la imagen del fuego que da calor y reúne. En ese ámbito, señaló, se aprende a amar, confiar y sostenerse mutuamente, incluso en medio de la fragilidad y el fracaso.

El arzobispo tuvo también palabras de cercanía hacia las familias que atraviesan situaciones de dificultad. A la luz del pasaje evangélico de la huida a Egipto de la Sagrada Familia, recordó a quienes hoy se ven obligados a abandonar su tierra por la guerra, la pobreza o la persecución, así como a quienes sufren precariedad laboral, falta de vivienda o condiciones de vida dignas. En este contexto, hizo un llamamiento a fortalecer la solidaridad, la misericordia y la responsabilidad social.

Lejos de entender la clausura como un final, la diócesis compostelana vive este momento con una clara proyección de futuro. Tras cerrar el Año Jubilar romano, la Iglesia de Santiago dirige ya su mirada hacia el Año Santo Jacobeo 2027, que volverá a situar a la ciudad del Apóstol como lugar de encuentro y peregrinación para fieles de todo el mundo.

La clausura universal del Año Jubilar tendrá lugar el próximo 6 de enero, solemnidad de la Epifanía del Señor, cuando el papa León XIV presida en Roma el cierre solemne de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Con este gesto concluirá oficialmente el Jubileo, mientras la Iglesia continúa su camino, con la esperanza como motor y horizonte.