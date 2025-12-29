El sector del ocio nocturno prevé 20 fiestas ilegales entre Fin de Año y la noche de Reyes en Santiago

Santiago podría acoger en torno a una veintena de fiestas ilegales durante las noches de Fin de Año y la víspera de Reyes, según las estimaciones del sector del ocio nocturno. Se trata de celebraciones no autorizadas que se concentrarán principalmente en locales y espacios privados y que, según los empresarios, suponen un riesgo tanto para la seguridad como para la competencia legal.

La advertencia parte de la Federación Galega de Salas de Fiestas y Discotecas (Fesdiga), cuyo presidente, Samuel Pousada, indica en conversación con EL CORREO GALLEGO que la capital gallega será uno de los municipios más afectados de la provincia de A Coruña, junto con la propia ciudad herculina. En el conjunto de la provincia se prevén unas 85 fiestas ilegales, dentro de un total de 250 en toda Galicia, una cifra que supone un 22 % menos que la registrada en las pasadas Navidades.

Según los datos de la federación, el 85 % de las fiestas ilegales previstas en Santiago se celebrarán en establecimientos con licencia de actividad, pero que organizan eventos extraordinarios sin solicitar la autorización específica exigida para fechas como Fin de Año o Reyes. Pousada recuerda que disponer de licencia de bar o cafetería no habilita automáticamente para este tipo de celebraciones y apunta a la lentitud de los trámites administrativos como una de las razones por las que muchos locales optan por no pedir los permisos.

El 15 % restante corresponde a fiestas totalmente clandestinas, organizadas en locales sin ningún tipo de licencia ni acondicionamiento, alquilados expresamente para estas fechas con ánimo de lucro. Desde Fesdiga alertan de que este tipo de eventos representan un grave peligro para los asistentes, al carecer de controles de aforo, planes de evacuación o medidas de seguridad.

Además de Santiago, la federación señala que este tipo de fiestas ilegales también se detectan en otros municipios de la provincia como Santa Comba, Ordes o Carballo, aunque es en las grandes ciudades donde se concentra el mayor número de celebraciones no autorizadas durante las fechas navideñas.