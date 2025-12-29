The Rapants ponen a bailar a Santiago en el rodaje del videoclip de su nuevo álbum: 'Rapants Club'

Lo venían anunciando desde hace un par de semanas a través de sus redes sociales y la espera por fin llegó a su fin este pasado domingo.

"Como sabedes, hai unhas semanas acabamos o noso próximo álbum. Pero o traballo non esta feito, estamos esforsándonos mogollón para cumplir as vosas expectativas. Eso si, antes necesitamos que colaboredes e formedes parte desto", escribía en X la banda muradana The Rapants, haciendo un llamamiento a sus fans para que les ayudarán en el rodaje de un videoclip. Y dicho y hecho.

Más de un centenar de personas acudieron a la llamada de los artistas, que escogieron Santiago para el rodaje del videoclip de una de las canciones de su nuevo álbum 'Rapants Club'. Entre los asistentes, había grupos procedentes de lugares repartidos por toda la geografía gallega que se aproximaron en su mayoría tras ver la convocatoria en redes sociales.

Es el caso de un grupo de amigos de Lugo, A Coruña y de Santiago, que se conocieron en la capital gallega al estudiar la carrera de Física, y que no dudaron en acercarse tras ver el mensaje en redes. "Al momento ya lo mandamos y dijimos: 'Bua, tenemos que ir", dice una de ellos. "Eu fun ao que fixeron en Muros e moloume moito. Tiña que repetir", completa otra de las chicas del grupo.

Cris, Uxía y Lucas esperando para entrar al rodaje del videoclip de The Rapants / Jesús Prieto

Un poco más atrás en la fila se encuentran Uxía y Lucas, dos amigos procedentes de Arnoia, en Ourense, que no quisieron perdérselo a pesa de ser en Santiago. "Son o meu grupo favorito. Tiña que vir si ou si", admite Uxía. Detrás de ellos, Sheila y Laura -de Ribadumia- no ocultaron tampoco sus ganas de entrar al recinto pues, ya que "non puidemos ir ao de Noia, esta vez non quixemos perdelo".

También estaba Carme, muy fan del grupo, que convenció a su compañera de piso y a su amiga de clase para ir. "Vín a story e xa lle dixen a elas. Non mo quería perder", explica. "Levamos xa catro concertos este ano e tiñamos que estar", cuentan Abraham y su novia Laura, procedentes de Ribadavia y de Xinzo, respectivamente.

Antiguas fiestas clandestinas en Muros

Si bien no han querido desvelar el nombre del tema, según ha podido saber EL CORREO GALLEGO, el videoclip hace referencia a las fiestas clandestinas y exclusivas que se celebraban en Muros hace años, de las cuales muchas veces no se sabía dónde iban a tener lugar hasta el propio día y a las que solo se podía acceder si vestías una ropa específica. Según precisa Paulinho, de la productora Labellavista, el videoclip contará también con el cameo de personalidades como Caamaño & Ameixeiras, Merce Totakeki, Champi Muros, Guillermo Carracedo, Hugo Rama, Miguel de Lira y Federico Pérez, y se tratará, además, de una colaboración. "Intentamos que a rodaxe sexa un pouco entre mediática e familiar", precisa.

The Rapants unos minutos antes de empezar la grabación / Jesús Prieto

La idea de esas fiestas o clubs clandestinos fue una tónica similar a la utilizada por la banda para convocar a sus fans. Así, lo hicieron a través de un grupo de WhatsApp en el que fueron compartiendo más detalles, confirmando la hora y el lugar exactos apenas un par de días antes del rodaje.

El de este domingo -que reunió en la Costa de San Marcos 35 a una marea de gente vestida siguiendo una estética setentera- era el tercer día de rodaje. Según explican desde la productora, los dos primeros días se rodaron en Muros y el último tendrá lugar en Negreira.

Dicho rodaje -que contó con la colaboración del Concello de Muros y el mánager de los artistas-, se alternó con pequeñas actuaciones del grupo, con el objetivo de hacer más amenas las esperas entre escena y escena. Paralelamente, todos los allí reunidos pudieron escuchar en exclusiva el nuevo tema y participar en el que, según detalla el grupo en redes sociales es "o traballo ao que dedicamos de larjo máis pasión e esforso, e que pronto será de todxs vós". También se "repartiron quince premios aos figurantes mellores vestidos", finaliza Paulinho.

No es la primera vez que The Rapants hacen una convocatoria de este tipo. Cabe recordar que a finales de 2023 hacían lo propio en Muros para grabar el videoclip de su reconocida canción Blaster W4u, en la que involucraron a más de 400 vecinos. Si bien el de Compostela fue mucho más reducido, no deslució en nada una festiva jornada que se alargó hasta las 21.00 horas. "Foi unha pasada", finalizó Uxía, una de las presentes.