La Xunta retrasa hasta la primavera la entrega de los primeros pisos protegidos en Santiago

La entrega de las 24 primeras viviendas de promoción pública que se construyen en Santiago desde hace más de 15 años tendrá que esperar un poco más. La Consellería de Vivenda de la Xunta había estimado que el primero de los tres edificios que promueve en Santiago para alquiler social estaría terminado a finales de este año. El departamento que dirige María Martínez Allegue prevé ahora que las obras se acaben «en primavera» y después habrá que «completar los trámites administrativos necesarios para poder entregar las llaves a los beneficiarios».

A mediados de este mes, la Xunta ya publicó la lista definitiva de adjudicatarios tras realizar el sorteo entre los anotados en el registro de demandantes de vivienda protegida a principios de junio. El edificio se sitúa en la calle de O Castiñeiriño 81 y contará con 24 viviendas destinadas al alquiler, 9 de ellas se reservarán para menores de 36 años y una estará adaptada para personas con movilidad reducida.

Los precios

Los inquilinos de estos nuevos pisos tendrán que pagar entre 70 y 300 euros al mes en función de su renta. Esta cantidad es bastante inferior a la que se ofertan en el mercado libre, donde es ya prácticamente imposible alquilar una vivienda pequeña por menos de 500 euros. De hecho, entre enero y noviembre el precio medio de los contratos de alquiler firmados en Compostela alcanzó los 658 euros. Según los datos del Observatorio Galego da Vivenda, hace cinco años, el arrendamiento medio se situaba en 467,8 euros.

Dos bloques más

Además de las viviendas de O Castiñeiriño, la Xunta construye otros dos bloques en la zona de Lamas de Abade. El de la calle Virxe Branca s/n dispondrá de otros 24 pisos, de los que 9 serán destinados a alquiler a menores de 36 años y otro estará adaptada para personas con movilidad reducida. Por último, el bloque de la calle Constantino Limia Nogueira s/n contará con 12 viviendas, de las que 5 serán para menores de 36 años. Todas las viviendas disponen de garaje y trastero. Hasta ahora las previsiones de la Consellería eran que estos dos nuevos inmuebles se terminasen en el primer trimestre del próximo año, pero el departamento de Martínez Allegue no concreta por el momento si también se va a producir algún retraso.

El sorteo de estas viviendas se realizó también el pasado mes de junio, pero todavía no han sido publicadas las listas definitivas de los adjudicatarios.