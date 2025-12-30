Casi 13 millones de euros para mejorar la eficiencia y la seguridad del CHUS

La Xunta dio ayer luz verde a la licitación de un nuevo contrato de mantenimiento y conservación de los edificios, instalaciones y equipamientos del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), con un presupuesto de 12,8 millones de euros. La medida busca garantizar el correcto funcionamiento de los centros sanitarios, reducir incidencias técnicas y mejorar la eficiencia energética de las infraestructuras hospitalarias.

El contrato tendrá una duración inicial de tres años e incluirá los principales centros de la área sanitaria de Santiago y Barbanza: el Hospital Clínico Universitario de Santiago, el Hospital Gil Casares, el Centro de Protonterapia de Galicia, el Centro de Radiofármacos PET, el Hospital Médico-Quirúrgico de Conxo y el Hospital Psiquiátrico de Conxo. Además, se contempla la posibilidad de una prórroga de hasta 24 meses, lo que elevaría el valor estimado del contrato hasta 21,2 millones de euros.

Con esta licitación, la Xunta pretende mantener en óptimas condiciones tanto las instalaciones como los equipos hospitalarios, minimizando posibles demoras o interrupciones derivadas de averías. El contrato permitirá adaptar los sistemas técnicos a las necesidades asistenciales de cada momento y reforzar las condiciones de seguridad y fiabilidad de los equipamientos, en beneficio tanto de los profesionales sanitarios como de los pacientes.

El expediente autorizado también contempla la gestión del mantenimiento de equipos con contratos específicos con otros proveedores, el cumplimiento de la normativa vigente y el seguimiento del funcionamiento de los nuevos equipos que se incorporen a los centros hospitalarios. Todo ello con el objetivo, sostiene la Xunta, de asegurar una gestión integral y coordinada de las infraestructuras sanitarias.

Otro de los ejes del contrato, apunta, será la optimización del consumo energético de los edificios sanitarios, manteniendo los niveles exigibles de confort y seguridad. Asimismo, se prevé la elaboración de informes técnicos para detectar posibles deficiencias que puedan afectar al rendimiento de las instalaciones, incrementar el gasto energético o suponer un riesgo para usuarios y personal.

El Clínico, segundo mejor hospital de Galicia

El Hospital Clínico de Santiago se mantiene como el segundo mejor centro hospitalario de Galicia, según el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) que elabora anualmente el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA). El ranking sitúa por delante al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, que conserva el liderazgo autonómico, mientras que el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo asciende hasta la tercera posición.

El informe confirma la estabilidad del hospital compostelano en los puestos de cabeza del sistema sanitario gallego, reforzando su papel como referente asistencial, docente e investigador. Por detrás de los tres primeros clasificados se sitúan el Hospital Quirónsalud A Coruña, que repite en cuarta posición, y el Hospital Universitario Lucus Augusti, que desciende hasta el quinto puesto tras perder dos posiciones respecto al año anterior.

El Índice de Excelencia Hospitalaria analiza tanto centros públicos como privados y se elabora a partir de encuestas a 2.300 profesionales sanitarios de toda España. Entre los criterios evaluados figuran la cualificación del personal, la inversión en infraestructuras y tecnología médica, el nivel científico y la calidad de la atención al paciente.

A nivel estatal, el ranking vuelve a situar a la Fundación Jiménez Díaz como el mejor hospital de España en esta décima edición del índice. Según el vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, «España cuenta con uno de los sistemas hospitalarios más robustos y sólidos de Europa».