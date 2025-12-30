Detenida en el aeropuerto de Santiago después de robar mil euros de un bolso y ponerse a la cola de su vuelo como si nada
Deberá enfrentarse a un juicio como presunta autora de un delito de apropiación indebida
Una mujer que trataba de coger un vuelo con destino a otro país después de robar más de mil euros de un bolso de otra pasajera en el aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago, ha terminado detenida por agentes de la Guardia Civil mientras se encontraba en la cola de embarque como si nada hubiera pasado.
Los hechos ocurrieron el pasado 26 de diciembre, cuando una usuaria del aeropuerto compostelano olvidó un bolso de pequeñas dimensiones encima de un banco. En su interior se encontraban 1.060 euros, un teléfono móvil y los documentos de identidad de los cuatro miembros de su familia. Una circunstancia que la ahora detenida aprovechó rápidamente, ya que la víctima se percató pocos minutos después del despiste, pero a su vuelta al lugar ya no lo encontró.
Ante la inminencia de la salida de su vuelo y al haber perdido la documentación, la víctima denunció ante la sección de Fronteras de la Guardia Civil el robo, porque sin ella la familia no hubiera podido embarcar hacia su destino.
Finalmente y gracias a las rápidas gestiones de los agentes, lograron la localización de la persona que presuntamente había cogido el bolso en la cola de un vuelo con destino a otro país, consiguiendo también recuperar el bolso que anteriormente había sido arrojado en la papelera de un aseo del aeropuerto.
Una vez detenida y tras ser registrada, la Guardia Civil encontró el dinero en efectivo oculto entre su vestimenta. Más de mil euros por los que ahora deberá enfrentarse a un juicio como presunta autora de un delito de apropiación indebida.
Siempre se deben vigilar las pertenencias
La Guardia Civil recuerda la importancia de mantener las pertenencias siempre controladas, especialmente en fechas como las navidades, en las que las aglomeraciones de personas pueden incitar a los ladrones a cometer estos robos, echando al traste el descanso vacacional.
- A Tafona del Preguntoiro dice adiós a Pilar Pena después de 32 años: 'Me dicen que me van a echar de menos
- Las nuevas rutas en Lavacolla, una vía de empleo para los despedidos por Ryanair: «Vai haber un montón de choio»
- SBC proyecta una nueva gasolinera ‘low cost’, 100.000 litros de combustible y recarga eléctrica en O Castiñeiriño
- Condenan por fraude a un empresario con peluquerías en Santiago a tres años y medio de cárcel y multa de 836.000 euros
- Fallece una mujer nonagenaria tras sufrir una caída en Santiago
- Todo listo en el casco histórico de Santiago para el esperado vermú-tardeo navideño: 'Temos todas as opcións, menos a de quedar na casa
- Portosur y Ruafer comprarán los dos suelos municipales para construir 72 viviendas protegidas
- Santiago se mantiene como el concello con mayor peso de los servicios en su economía