Detenida en el aeropuerto de Santiago después de robar mil euros de un bolso y ponerse a la cola de su vuelo como si nada

Una mujer que trataba de coger un vuelo con destino a otro país después de robar más de mil euros de un bolso de otra pasajera en el aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago, ha terminado detenida por agentes de la Guardia Civil mientras se encontraba en la cola de embarque como si nada hubiera pasado.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de diciembre, cuando una usuaria del aeropuerto compostelano olvidó un bolso de pequeñas dimensiones encima de un banco. En su interior se encontraban 1.060 euros, un teléfono móvil y los documentos de identidad de los cuatro miembros de su familia. Una circunstancia que la ahora detenida aprovechó rápidamente, ya que la víctima se percató pocos minutos después del despiste, pero a su vuelta al lugar ya no lo encontró.

Ante la inminencia de la salida de su vuelo y al haber perdido la documentación, la víctima denunció ante la sección de Fronteras de la Guardia Civil el robo, porque sin ella la familia no hubiera podido embarcar hacia su destino.

Agentes de la Guardia Civil en la terminal compostelana / Cedida

Finalmente y gracias a las rápidas gestiones de los agentes, lograron la localización de la persona que presuntamente había cogido el bolso en la cola de un vuelo con destino a otro país, consiguiendo también recuperar el bolso que anteriormente había sido arrojado en la papelera de un aseo del aeropuerto.

Una vez detenida y tras ser registrada, la Guardia Civil encontró el dinero en efectivo oculto entre su vestimenta. Más de mil euros por los que ahora deberá enfrentarse a un juicio como presunta autora de un delito de apropiación indebida.

Siempre se deben vigilar las pertenencias

La Guardia Civil recuerda la importancia de mantener las pertenencias siempre controladas, especialmente en fechas como las navidades, en las que las aglomeraciones de personas pueden incitar a los ladrones a cometer estos robos, echando al traste el descanso vacacional.