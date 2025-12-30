La Diócesis de Santiago se plantea la venta de inmuebles para reforzar su presupuesto de 28 millones

La Diócesis de Santiago ha aprobado su presupuesto para 2026, que se aproxima a los 28 millones de euros, consolidando un modelo económico «basado en la transparencia, la planificación responsable y el fortalecimiento de la acción social», tal y como remarca la institución en un comunicado. La decisión se tomó durante la reunión del Consejo de Asuntos Económicos presidida por el arzobispo monseñor Francisco José Prieto Fernández.

Durante la sesión se presentaron los resultados de los objetivos económicos de 2025, destacando avances importantes en materia de transparencia. Entre ellos, la elaboración de la Memoria económica, un nuevo modelo de cuentas aprobado por la Conferencia Episcopal, y la presentación, por primera vez, de un balance conjunto con Cáritas y la Catedral. Asimismo, se destacó la puesta en marcha de una Oficina de Captación de Suscripciones a nivel de la Provincia Eclesiástica.

En el ámbito social, la Diócesis reforzó la labor de la Comisión de Acción Social e Inserción Laboral, creada a finales de 2024. Entre sus iniciativas, se encuentra la creación de un registro de entidades con dimensión social y laboral, la elaboración de un Reglamento del Registro de Acción Caritativa y Social, y el asesoramiento a congregaciones religiosas en áreas jurídicas, económicas y sociales. Estas acciones buscan promover la inclusión de personas vulnerables y fortalecer la colaboración con otras instituciones.

En cuanto a los ingresos previstos para 2026, las aportaciones de los fieles continúan siendo la principal fuente de recursos, representando más del 38% del total. Además, se espera un incremento del 12,71% en ingresos patrimoniales y otras actividades, mientras que los intereses experimentan un ligero retroceso. Los otros ingresos corrientes mantendrán las subvenciones y aumentarán un 2,17 % en ingresos por servicios.

Respecto a los gastos, se incrementa la inversión en acciones pastorales y asistenciales, que alcanzará el 17,02 % del presupuesto, así como en centros de formación y fundaciones educativas. También se contempla un aumento del 24 % en gastos extraordinarios, incluyendo una provisión para la preparación del Año Santo 2027. La capacidad de financiación prevista para 2026 es ligeramente superior a la del presupuesto del año anterior, lo que permitirá mantener mantenimientos, conservaciones, rehabilitaciones e inversiones estratégicas.

Por último, durante la reunión, se abordó la posible enajenación de determinados bienes inmuebles, en coordinación con el Colegio de Consultores de la Diócesis, con el objetivo de optimizar los recursos y seguir impulsando la misión pastoral y social de la Iglesia. Por el momento, no se han dado más detalles sobre qué bienes podrían ponerse a la venta.

Con esta planificación, la Diócesis de Santiago refuerza su compromiso con la transparencia económica, la eficiencia en la gestión de recursos y la promoción de la acción social, consolidando un modelo sostenible que sirve como referencia para los próximos ejercicios.