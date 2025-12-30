Éxito en los mercados navideños del Colegio Peleteiro: entregarán 6.000 euros a Asanog

Los dos mercadillos solidarios de Navidad organizados por el Colegio Manuel Peleteiro-Dolores Ramos han sido todo un éxito al haber recaudado 6.000 euros que serán destinados íntegramente a Asanog (Asociación de cáncer infantil y juvenil de Galicia). Por una parte, en Primaria se instaló un mercadillo durante cinco días haciéndolo coincidir con los festivales navideños, en el que alumnado y profesorado se implicaron de manera activa con la elaboración, donación, oferta y venta de productos con fines benéficos. Entre otros elementos predominaban los libros, los juguetes, piezas de ropa y decoraciones navideñas.

En Infantil se celebró durante una tarde un mercadillo con un puesto por aula con decoraciones elaboradas por profesores y niños/as, una mesa de repostería, otra con artículos elaborados por el personal y un puesto de libros de segunda mano.

Recaudados más de 1.000 kilos para el Banco de Alimentos

Asimismo, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Manuel Peleteiro-Dolores Ramos organizó, un año más, la tradicional campaña de Navidad en beneficio del Banco de Alimentos de Santiago. Durante la semana del 9 al 12 de diciembre, las familias y el alumnado del centro lograron reunir 1.032 kilos de alimentos (productos navideños, aceite y conservas, en su mayoría), embalarlos y entregarlos el día 17 de diciembre por la mañana a la citada organización. En el transcurso del acto de entrega, se puso en valor la actitud ejemplar del alumnado y su participación activa en ambas iniciativas solidarias.

Desde la AMPAP se destaca la «trayectoria solidaria de las familias y del alumnado» del Colegio M. Peleteiro-Dolores Ramos, así como el «compromiso constante» del profesorado y de la dirección del centro en la «promoción de valores fundamentales como la solidaridad, la justicia social y el compromiso con quienes más lo necesitan».