Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos protegidosRutas Lavacolla 2026Huída temeraria SantiagoNaufragio IndonesiaNadal en Compostela
instagram

SUCESOS

Un contenedor en llamas obliga a intervenir a los Bomberos de Santiago en la avenida de Lugo

La alerta la recibieron poco antes de las once de la noche de este lunes

El fuego calcinó por completo el contenedor de la avenida de Lugo

El fuego calcinó por completo el contenedor de la avenida de Lugo / Salseo USC

David Suárez

Santiago de Compostela

Un contenedor de basura común, ubicado en la avenida de Lugo, ha quedado totalmente calcinado a última hora de este lunes después de que haya comenzado a arder por motivos que se desconocen.

Fuentes consultadas de los Bomberos de Santiago han explicado a EL CORREO GALLEGO que recibieron el aviso del fuego en torno a las 22:55 horas, momento en el que se movilizó una dotación de efectivos para sofocar las llamas.

Los Bomberos de Santiago sofocan las llamas de un contenedor en la avenida de Lugo

Los Bomberos de Santiago sofocan las llamas de un contenedor en la avenida de Lugo

Salseo USC

Será difícil saber que pasó

"Cando chegamos alí, xa case todo estaba queimado, polo que será difícil saber como se iniciou". Así comentan los bomberos la situación que se encontraron a su llegada al lugar, muy próximo al tramo de calzada que pasa por encima de la rúa de Sar.

Una vez apagado y debido al estado de los pocos restos que quedaron del contenedor, desde el parque compostelano afirman que "non se saberá se foi intencionado o se foi fortutito", concluyen.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A Tafona del Preguntoiro dice adiós a Pilar Pena después de 32 años: 'Me dicen que me van a echar de menos
  2. Las nuevas rutas en Lavacolla, una vía de empleo para los despedidos por Ryanair: «Vai haber un montón de choio»
  3. SBC proyecta una nueva gasolinera ‘low cost’, 100.000 litros de combustible y recarga eléctrica en O Castiñeiriño
  4. Condenan por fraude a un empresario con peluquerías en Santiago a tres años y medio de cárcel y multa de 836.000 euros
  5. Fallece una mujer nonagenaria tras sufrir una caída en Santiago
  6. Todo listo en el casco histórico de Santiago para el esperado vermú-tardeo navideño: 'Temos todas as opcións, menos a de quedar na casa
  7. Portosur y Ruafer comprarán los dos suelos municipales para construir 72 viviendas protegidas
  8. Santiago se mantiene como el concello con mayor peso de los servicios en su economía

Detenida en el aeropuerto de Santiago después de robar mil euros de un bolso y ponerse a la cola de su vuelo como si nada

Detenida en el aeropuerto de Santiago después de robar mil euros de un bolso y ponerse a la cola de su vuelo como si nada

Un contenedor en llamas obliga a intervenir a los Bomberos de Santiago en la avenida de Lugo

Un contenedor en llamas obliga a intervenir a los Bomberos de Santiago en la avenida de Lugo

Nuevo plan para construir en Santiago más de 240 viviendas y una residencia universitaria

Nuevo plan para construir en Santiago más de 240 viviendas y una residencia universitaria

Un paso más para dotar el rural de suministro de agua y saneamiento

A garza do Sarela, as pausas e o progreso

Casi 13 millones de euros para mejorar la eficiencia y la seguridad del CHUS

Casi 13 millones de euros para mejorar la eficiencia y la seguridad del CHUS

La Diócesis de Santiago se plantea la venta de inmuebles para reforzar su presupuesto de 28 millones

La Diócesis de Santiago se plantea la venta de inmuebles para reforzar su presupuesto de 28 millones

¿Habrá huelga indefinida de autobuses? Los trabajadores estudian el próximo paso

¿Habrá huelga indefinida de autobuses? Los trabajadores estudian el próximo paso
Tracking Pixel Contents