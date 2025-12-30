Un contenedor en llamas obliga a intervenir a los Bomberos de Santiago en la avenida de Lugo

Un contenedor de basura común, ubicado en la avenida de Lugo, ha quedado totalmente calcinado a última hora de este lunes después de que haya comenzado a arder por motivos que se desconocen.

Fuentes consultadas de los Bomberos de Santiago han explicado a EL CORREO GALLEGO que recibieron el aviso del fuego en torno a las 22:55 horas, momento en el que se movilizó una dotación de efectivos para sofocar las llamas.

Será difícil saber que pasó

"Cando chegamos alí, xa case todo estaba queimado, polo que será difícil saber como se iniciou". Así comentan los bomberos la situación que se encontraron a su llegada al lugar, muy próximo al tramo de calzada que pasa por encima de la rúa de Sar.

Una vez apagado y debido al estado de los pocos restos que quedaron del contenedor, desde el parque compostelano afirman que "non se saberá se foi intencionado o se foi fortutito", concluyen.