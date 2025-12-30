Libros de Santiago para regalar el Día de Reyes

El libro Historia do antigo concello de Conxo, coordinado por el historiador Rafael García Ferreira y publicado por el Consorcio de Santiago y Alvarellos Editora, es una de las recomendables opciones para hacer regalos en estas fechas navideñas con la mirada puesta en Compostela.

Volumen colaborativo, reúne a especialistas como Francisco Alonso Toucido, Conchi López Sánchez, Alfonso Iglesias Amorín, Noelia Valiño Vázquez, Ana Pérez Varela, Encarna Otero Cepeda, Miguel Cabo Villaverde, Daniel Lanero Táboas y Antonio Míguez Macho. Parte de esa autoría grupal se debe a la labor de integrantes del Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais (Cispac), integrado en el Sistema Universitario de Galicia.

Ofrecen nuevos trabajos de investigación, 50 fotos y varios tipos de documentación histórica. Entre otros datos, el libro indica que el Conxo concello «nunca tivo asentamento propio para a casa consistorial, a súa ubicación variou».

'Miradas a Compostela'

Más. Dos amigos, José Manuel Yáñez Rodríguez, arquitecto técnico, ingeniero de edificación y doctor en Historia del arte, jefe en su día del Servizo de Arquitectura e Mantemento de la Deputación da Coruña; y Alfredo Vigo Trasancos, catedrático de Historia del Arte y profesor emérito de la Universidad de Santiago (USC), firman juntos Miradas a Compostela, libro editado por la Diputación provincial.

Tiene 61 capítulos, con otros tantos dibujos y sus respectivos textos ilustrativos. «Alfredo, uno de los historiadores del arte más importantes de Galicia, es un gran conocedor del arte, en especial del barroco, y cada página del libro escrita por él es una lección», nos dice Yáñez Rodríguez. Y Vigo Trasancos añade: «Me llevó su tiempo hacer de un modo ameno los textos para dar una visión histórica y cultural de cada lugar dibujado... Yo trabajo el barroco y, por tanto, me quedo con la arquitectura suntuosa de algunos lugares que son majestuosos...». Su visión retrata numerosas plazas, rúas, torres y capillas compostelanas.

'Gloria (Todo é obra de artistas)'

El responsable de la librería Komic, Pío Barreiro, y Lola Garcerá, graduada en Diseño Gráfico por la Escuela de Artes y Oficios de su Valencia natal, y licenciada en Historia del Arte por la USC, son la pareja autora de Gloria (Todo é obra de artistas), un cómic editado por Demo Editorial. Viaja hasta la Compostela medieval en tiempos de construcción del Pórtico da Gloria.

Lola Garcerá y Pío Barreiro / Jesús Prieto

«Salvo algún detallito como tener en cuenta que no había confesionarios en la Catedral de aquella época, tuve poco que pulir... Para documentarme sobre los talleres medievales de luthiers, fui al Museo do Pobo, donde hay una reproducción del XIX», detalla ella.

Un paseo ilustrado por Santiago de Compostela.

José Baqueiro, ex concelleiro socialista de Santiago, lanzó hace meses Un paseo ilustrado por Santiago de Compostela.

Está coeditado por Alvarellos y el Consorcio, con 50 acuarelas suyas y apuntes de la historiadora del arte Elena Iglesias Durán, también compostelana. Ya sacó un volumen similar en 2018, Recorrer y recordar Santiago de Compostela (con textos de Xosé A. Perozo, lanzado por Auga Editora). Baqueiro fue alumno de la Escuela de Artes, donde aprendió a dibujar con docentes como Antonio Moragón, de ahí su pulsión artística.

José Baqueiro.| Antonio Hernández

«Quise hacer una ruta alternativa a la saturación que tiene el casco histórico, sobre todo el centro de la zona monumental. Una de las primeras láminas del libro es la almendra del casco histórico e iniciamos el paseo por la puerta de Mazarelos, que es la única de las siete puertas que aún sigue en pie y que era un lugar importante porque por ahí entraban las frutas, hortalizas y el vino que venía de la comarca del Ulla, y también era la puerta de lo que es la Vía de la Plata. Después, la ruta de estas 50 acuarelas sigue por las facultades de Geografía y de Filosofía, la zona de la Plaza de Abastos, desde donde, por cierto, hay una vista muy bonita del colegio Compañía de María y del convento de Belvís».

'Comercios e locais históricos de Compostela'

El libro Comercios e locais históricos de Compostela, elaborado por Lúdica 7, con el curtido periodista Alfonso Freire al frente, lleva logrados dibujos de Viki Berre, que detalla así la intención del proyecto: «A idea do libro é retratar parte da historia destes locais. No inicio o libro tiña só debuxos das fachadas pero despois, por suxerencia do editor, falamos sobre engadir persoas ollando os escaparates ou camiñando polas rúas dos establecementos para, dese xeito, engadir vida». Se trata de un ejemplar de tapa dura con casi un centenar de ilustraciones, en formato 15 x 21 cms. con un pequeño texto referencial de cada negocio. Los hay abiertos y otros ya con sede en el recuerdo, así, se mezclan imágenes y datos igual de Novedades Carmiña, o confecciones Riande, que de El Gato Negro, el Trafalgar, el Suso, o el Casino, el Salón Teatro y el Principal, entre más lugares.

'Seis poemas galegos'

Y acabamos esta lista de recomendaciones con la reedición de Seis poemas galegos, obra de Federico García Lorca relanzada por Teófilo Edicións. No trata de Santiago pero ya que el famoso autor tiene estatua en Compostela, ciudad que conoció, bien merece eco esta edición de «poemas impresos en formato A3 en papel algodón, con ilustración floral, acompañados de un foto del poeta y presentados en una carpeta de pintor».