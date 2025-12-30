Nace o primeiro museo en liña sobre a figura de Rosalía de Castro
Resultado dun proxecto da investigadora Laura Camino, foi cedido para a súa difusión á Cátedra Rosalía de Castro da USC
L.R.
A Universidade de Santiago lanza o Museo virtual de iconografía de Rosalía de Castro, un primeiro espazo dixital integramente dedicado á iconografía rosaliana, pensado tanto para a investigación como para a divulgación e a educación patrimonial. O percorrido organízase en torno a un extenso e heteroxéneo corpus de fontes visuais que abrangue desde o século XIX ata a actualidade, o que permite rastrexar distintos réximes de representación e estratexias de memorialización arredor da autora.
A iniciativa que agora dá os seus primeiros pasos é o resultado do proxecto ‘Rosalía 2.0: catalogación, estudo e dixitalización da iconografía sobre Rosalía de Castro’, un traballo desenvolvido durante o curso 2024-2025, grazas a unha bolsa de investigación en humanidades da Deputación da Coruña, por Laura Camino Plaza. Cedido para a súa preservación e difusión á Cátedra Rosalía de Castro da USC, este museo reúne e fai accesible material visual fundamental para comprender como se representou e conmemorou a imaxe da autora ao longo do tempo.
A investigación de Laura Camino, filóloga clásica e doutora en Estudos da Literatura e da Cultura pola USC, permitiu reunir, analizar e difundir un corpus iconográfico heteroxéneo, procedente de distintas fontes e épocas, e transformalo nun espazo dixital accesible e susceptible de actualización, pensado tanto para o público xeral como para a comunidade académica. “A posibilidade de incorporar novas pezas garante que o museo permaneza como un proxecto vivo e colaborativo”, destacan dende esta cátedra institucional da USC.
