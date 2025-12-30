Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos protegidosRutas Lavacolla 2026Huída temeraria SantiagoNaufragio IndonesiaNadal en Compostela
instagram

Nace o primeiro museo en liña sobre a figura de Rosalía de Castro

Resultado dun proxecto da investigadora Laura Camino, foi cedido para a súa difusión á Cátedra Rosalía de Castro da USC

Detalle do percorrido virtual polo Museo virtual de iconografía de Rosalía de Castro.

Detalle do percorrido virtual polo Museo virtual de iconografía de Rosalía de Castro. / ECG

L.R.

Santiago

A Universidade de Santiago lanza o Museo virtual de iconografía de Rosalía de Castro, un primeiro espazo dixital integramente dedicado á iconografía rosaliana, pensado tanto para a investigación como para a divulgación e a educación patrimonial. O percorrido organízase en torno a un extenso e heteroxéneo corpus de fontes visuais que abrangue desde o século XIX ata a actualidade, o que permite rastrexar distintos réximes de representación e estratexias de memorialización arredor da autora.

A iniciativa que agora dá os seus primeiros pasos é o resultado do proxecto ‘Rosalía 2.0: catalogación, estudo e dixitalización da iconografía sobre Rosalía de Castro’, un traballo desenvolvido durante o curso 2024-2025, grazas a unha bolsa de investigación en humanidades da Deputación da Coruña, por Laura Camino Plaza. Cedido para a súa preservación e difusión á Cátedra Rosalía de Castro da USC, este museo reúne e fai accesible material visual fundamental para comprender como se representou e conmemorou a imaxe da autora ao longo do tempo.

A investigación de Laura Camino, filóloga clásica e doutora en Estudos da Literatura e da Cultura pola USC, permitiu reunir, analizar e difundir un corpus iconográfico heteroxéneo, procedente de distintas fontes e épocas, e transformalo nun espazo dixital accesible e susceptible de actualización, pensado tanto para o público xeral como para a comunidade académica. “A posibilidade de incorporar novas pezas garante que o museo permaneza como un proxecto vivo e colaborativo”, destacan dende esta cátedra institucional da USC.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A Tafona del Preguntoiro dice adiós a Pilar Pena después de 32 años: 'Me dicen que me van a echar de menos
  2. Las nuevas rutas en Lavacolla, una vía de empleo para los despedidos por Ryanair: «Vai haber un montón de choio»
  3. SBC proyecta una nueva gasolinera ‘low cost’, 100.000 litros de combustible y recarga eléctrica en O Castiñeiriño
  4. Condenan por fraude a un empresario con peluquerías en Santiago a tres años y medio de cárcel y multa de 836.000 euros
  5. Fallece una mujer nonagenaria tras sufrir una caída en Santiago
  6. Todo listo en el casco histórico de Santiago para el esperado vermú-tardeo navideño: 'Temos todas as opcións, menos a de quedar na casa
  7. Portosur y Ruafer comprarán los dos suelos municipales para construir 72 viviendas protegidas
  8. Santiago se mantiene como el concello con mayor peso de los servicios en su economía

Nace o primeiro museo en liña sobre a figura de Rosalía de Castro

Nace o primeiro museo en liña sobre a figura de Rosalía de Castro

Santalices reivindica ante el Apóstol la concordia democrática, la esperanza social y el espíritu europeo frente los retos del presente

Santalices reivindica ante el Apóstol la concordia democrática, la esperanza social y el espíritu europeo frente los retos del presente

Premio de ensaio Camiño de Santiago para Enrique García Jiménez

Éxito en los mercados navideños del Colegio Peleteiro: entregarán 6.000 euros a Asanog

Éxito en los mercados navideños del Colegio Peleteiro: entregarán 6.000 euros a Asanog

Libros sobre Santiago para regalar el Día de Reyes

¿Habrá huelga indefinida de autobuses en Santiago? Los trabajadores estudian el próximo paso

¿Habrá huelga indefinida de autobuses en Santiago? Los trabajadores estudian el próximo paso

Detenida en el aeropuerto de Santiago después de robar mil euros de un bolso y ponerse a la cola de su vuelo como si nada

Detenida en el aeropuerto de Santiago después de robar mil euros de un bolso y ponerse a la cola de su vuelo como si nada

Un contenedor en llamas obliga a intervenir a los Bomberos de Santiago en la avenida de Lugo

Un contenedor en llamas obliga a intervenir a los Bomberos de Santiago en la avenida de Lugo
Tracking Pixel Contents