Nuevo plan para construir en Santiago más de 240 viviendas y una residencia universitaria
La Xunta convoca un concurso de ideas con el objetivo de «acadar os mellores proxectos»
Se edificarán en una parcela de más de 11.000 m2 situada al lado del edificio de Hacienda
La Xunta sigue apostando por el norte de Santiago para ampliar el parque de vivienda en la ciudad. Después de adjudicar el pasado mes de mayo la redacción de los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) para el desarrollo de suelo residencial de más de 3.400 viviendas en la zona de Mallou, el Consello da Xunta autorizó este lunes la publicación de un concurso de ideas arquitectónicas, por un importe de 1,8 millones de euros, para construir más de 240 nuevas viviendas de promoción pública, así como una residencia universitaria de 150 plazas, en el barrio de Salgueiriños.
«Actuarase nunha parcela de 11.013 metros cadrados de superficie, propiedade da Xunta, situada en Salgueiriños, na cal se prevé a construción de 244 vivendas de promoción pública e dunha residencia universitaria de 150 prazas», indicaron desde San Caetano, antes de incidir en que «o obxectivo coa fórmula do concurso de ideas é acadar os mellores proxectos, tendo en conta complexidade de ambas actuacións, que combinan a ordenación urbanística dos ámbitos coa redacción de proxectos de urbanización». La parcela se corresponde con el terreno en el que actualmente está situado el Parking Público de Salgueiriños, en la rúa Manuel María, al lado del edificio de la Agencia Tributaria en Santiago.
Tras el anuncio de este nuevo plan, desde la Xunta destacaron que «o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) xa está a construír outras 60 vivendas de promoción pública en parcelas da súa propiedade, ten en marcha aloxamentos compartidos na parcela de Xoán XXIII e prevé outras 36 vivendas en Volta do Castro».
Los ganadores del concurso se encargarán de la redacción de los documentos necesarios para «a ordenación das parcelas, os proxectos de urbanización, os proxectos de edificación das vivendas e dos aloxamentos protexidos e os anteproxectos de edificación das residencias universitarias». Por su parte, el IGVS gestionará la urbanización de las parcelas y la construcción de las viviendas, mientras que la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude construirá la residencia universitaria.
36 viviendas para alquiler en Volta do Castro
Y también en materia de vivienda, el Consello da Xunta autorizaba este lunes «a licitación da redacción do proxecto e dirección de obra para construír 36 vivendas de promoción pública para alugueiro en Volta do Castro». «O IGVS investirá 397.013,28 euros no contrato, que será licitado no próximo mes de xaneiro», precisaron desde el Gobierno gallego.
Las viviendas se construirán en una parcela de la rúa Ildefonso Sánchez Mera, incluida en el SUNP de Volta do Castro. Inicialmente, «este solo dotacional estaba destinado á construción dun inmoble para Portos de Galicia, pero a ampliación das instalacións de San Caetano déixao libre para a construción de vivendas», señalaron en la Xunta, antes de añadir que «a construción neste solo dotacional é posible grazas á nova modificación normativa pola que solos destinados a dotacións de titularidade pública poderán destinarse á construción de vivenda protexidas ou aloxamentos compartidos, sempre e cando a parcela estea en desuso ou abandonada».
O Castiñeiriño, Lamas de Abade y Xoán XXIII
Con esta, apuntaron en San Caetano, «serán cinco as promocións de vivendas públicas da Xunta en Santiago». Tres, con un total de 60 viviendas, están ya en construcción en la zona de O Castiñeiriño y Lamas de Abade, y otra, donde se construirán los alojamientos compartidos de Xoán XXIII, «está en fase de adxudicación do contrato para a redacción do proxecto e dirección de obra, que se producirá en breve».
En total, indicaron, «son 156 vivendas de promoción pública e aloxamentos, cun investimento total próximo aos 30 millóns de euros». Y añadieron: «Con esa parcela esgótase o solo dispoñible en Santiago para a construción de vivenda de promoción pública e a Xunta segue á espera de que o Concello ceda solo onde construír».
