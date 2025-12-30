Un paso más para dotar el rural de suministro de agua y saneamiento

El Concello de Santiago aprobó este lunes la adjudicación del servicio de redacción de proyectos constructivos para ampliar y rehabilitar las redes del ciclo integral del agua en las parroquias de Sabugueira, A Peregrina y San Xoán de Fecha. La empresa Proyfe SL será la encargada de ejecutar los trabajos, tras presentar la mejor oferta en los tres lotes del contrato, cuyo importe total asciende a 168.789,78 euros, IVA incluido.

Los lotes incluyen la ampliación de redes de abastecimiento y saneamiento en Sabugueira (Lavacolla), por 58.888,73 euros, la rehabilitación de la colectora general de saneamiento de la misma parroquia (32.133,14 €), y la ampliación de la red de abastecimiento en A Peregrina y San Xoán (77.767,91 €). El saneamiento en el medio rural y la calidad del suministro y depuración de aguas es una vieja reivindicación de las asociaciones vecinales del rural de Santiago, ya que en muchos núcleos se sigue careciendo de este servicio básico y los vecinos dependen de pozos negros y de barrena para su suministro.

Además, la Xunta de Goberno aprobó el proyecto constructivo para la mejora y rehabilitación de viarios en el ámbito rural, con un presupuesto de más de 391.000 euros, que permitirá renovar el firme de los caminos en Cesar, As Quintás, Verdía, Lobra, O Roxido y A Susana. Los trabajos consistirán en la ejecución de una nueva capa de rodadura, saneamiento de zonas deterioradas, limpieza de gabias y pintura de la señalización horizontal, aprovechando las mejores condiciones meteorológicas de los próximos meses.

Finalización de trabajos

En el ámbito de espacios verdes y medio ambiente, el Concello dio luz verde al inicio de los trámites para recepcionar las obras en tres localizaciones del proyecto Entre Sar y Sarela, impulsado junto con la Universidad de Santiago y cofinanciado con Fondos Next Generation. Esta iniciativa ha permitido recuperar itinerarios peatonales, mejorar la accesibilidad en el Jardín Botánico, restaurar áreas verdes en el barrio de Cornes y consolidar el Anillo Verde Exterior, promoviendo la biodiversidad y la conexión con la naturaleza en la ciudad.

Edificio para la UMAD

Por otra parte, el gobierno municipal aprobó la cesión de un inmueble al Sergas para destinarlo a la Unidad Asistencial de Atención a Drogodependencias (UMAD) en la rúa Manuel María, con una duración inicial de tres años y posibilidad de prórroga. En materia de licencias, se concedieron permisos para la demolición y construcción de una vivienda unifamiliar en O Castiñeiriño, así como la rehabilitación de fachadas y cubiertas en edificios de la avenida de Lugo y la praza de Vigo.

En el área de deportes, Raxoi aprobó la transferencia de la deuda pendiente al Consorcio del Complexo Deportivo Fontes do Sar, mientras que en subvenciones se dieron por justificadas ayudas culturales y convenios con asociaciones como la Área Empresarial do Tambre, el Centro Cultural Social Juan XXIII, Fundación Secretariado Gitano y la Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui, destinadas a actividades culturales y al programa Vacacións en Paz 2024.