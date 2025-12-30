Los Reyes Magos visitan Área Central los días 2, 3 y 4 de enero

La campaña de Navidad del Outlet Área Central sigue estos días en marcha. Ahora es el turno de anunciar la llegada de sus Majestades los Reyes Magos, que estarán los días 2, 3 y 4 de enero, en horario de 17.30 a 20.30 horas.

Además, muchos de los establecimientos de Área Central ya cuelgan el cartel de rebajas para que los clientes puedan aprovechar estos días para realizar sus compras de Reyes.

El Mercado de Navidad del Concello de Santiago y el servicio de empaquetado de regalos complementan las acciones que se pueden disfrutar estos días en Área Central.

Visita de Melchor, Gaspar y Baltasar

Tras la presencia de Papá Noel del 5 al 23 de diciembre, ahora es el momento de recibir la visita de los Reyes Magos en Área Central. Durante tres días, en horario de 17.30 a 20.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar estarán presentes en Área Central para que las familias puedan disfrutar de su presencia. Esta actividad cuenta con la colaboración del Concello de Santiago.

La visita de los Reyes Magos funciona con un sistema de reservas previas; si bien, quien no disponga cita podrá hacer cola igualmente para que ninguna familia se quede sin saludarlos y fotografiarse con ellos.

Tiempo de compras en rebajas

Los clientes de Área Central ya pueden disfrutar de las rebajas de sus establecimientos. De esta forma, los visitantes pueden realizar sus compras de Reyes aprovechando los descuentos y precios especiales que ofrecen los comercios de Área Central.

Además, con el servicio de empaquetado de regalos, los clientes se llevarán a casa sus compras perfectamente envueltas. Este servicio tiene un objetivo solidario ya que sirve para recaudar fondos a favor de la ONG Tierra de hombres y su proyecto Viaje hacia la vida. La contribución es libre y va destinada íntegramente a esta entidad.