Santiago en modo GTA: un nuevo vehículo a la fuga moviliza a la Policía Local compostelana

Un vídeo publicado este martes por la reconocida cuenta Salseo USC ha recogido un nuevo suceso que rápidamente ha llamado la atención de los compostelanos, que ya comparan las imágenes que se ven en la capital gallega en los últimos días con el Grand Theft Auto (GTA), la popular saga de videojuegos que se basa en gran medida en conducir a grandes velocidades y disparar.

Esta nueva comparación llega después de una persecución por parte de un vehículo de la Policía Local de un turismo rojo por la rotonda del Cruceiro da Coruña, como se puede apreciar en las imágenes compartidas en Instagram.

Según han informado fuentes policiales, la situación se originó tras un accidente, en el que el turismo implicado se dio a la fuga, comenzando en ese momento la persecución. Sin embargo, el conductor fue rápidamente interceptado, en la vía de servicio de la propia rúa do Cruceiro da Coruña.

Segunda huida temeraria

Esta nueva persecución llega apenas tres días después de que en la noche de este sábado varios agentes policiales a la carrera tuvieran que frenar una huida temeraria en la rúa da Senra, donde el conductor trataba de escapar marcha atrás y a gran velocidad de un control.