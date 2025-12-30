El casco histórico de Santiago se prepara para despedir el año con su vermú-tardeo navideño: "El ambiente es diferente"

En los últimos años, la forma de salir de fiesta en Santiago ha cambiado. Si antes se identificaba con la noche y no llegar a casa hasta las tantas, ahora el protagonismo recae en el tardeo, que ha acaparado terreno y es cada vez más la elección escogida por los compostelanos.

Con todo, esta tendencia no es ajena a la época navideña y, en este caso en concreto el día de Nochevieja, los vermús-tardeos volverán a llenar las calles de la capital gallega, ganando cada vez más adeptos, porque mientras antes se debatía sobre la hora a la que llegar en Fin de Año, ahora el debate es si salir antes o después de tomar las uvas.

"Un ambiente diferente"

Es el caso de Patricia, de 22 años, que este año "cambio salir por Fin de Año a la noche para hacerlo mejor por la tarde". Una decisión que ve "muy acertada y más tranquila": "Al no pasar Fin de Año en Santiago, mis amigas y yo nos decidimos por el tardeo para poder despedir el 2025 juntas. Además suena más apetecible por la tarde que por la noche".

Frente a los que se estrenan en el tardeo, hay quien, como Ángela, de 30 años, ya se consideran más veteranos en la materia. "Ya hace cinco o seis años que me decanto por el tardeo o el vermú", dice, mientras añade que "al final el ambiente es diferente, como que puedes socializar más y es que no tiene que ser de noche para pasartelo bien".

Otros, como Jacobo, de 25 años, no cierran, en cambio, puertas a nada: "Estaré por aquí por la tarde con los amigos, pero después a la noche también. Salir la noche de Fin de Año no se puede perder, el año hay que empezarlo de fiesta".

Ambiente de tardeo el año pasado en Santiago / Cedida

Este miércoles 31 de diciembre, estos vermús-tardeos navideños no faltarán en las calles compostelanas y es que, al igual que pasó en Nochebuena, en la zona vieja de la capital gallega podemos encontrar numerosas alternativas de ocio para despedir el año.

Por eso, desde EL CORREO GALLEGO hacemos un recopilatorio de las propuestas más destacadas para este Fin de Año.

El último vermú de A Carrilana

"Dos creadores de Vermú de Noiteboa agora chega... o Vermú de Fin de Ano". Así lo señalaba en redes sociales A Carrilana, uno de los establecimientos precursores de esta iniciativa de tardeo que, tras el éxito la pasada semana de su tradicional vermú de Nochebuena este miércoles también acogerá el último vermú del año.

Cartel del Vermún de fin de año en A Carrilana / A Carrilana

La gente, al igual que en Nochebuena, volverá a llenar las calles de San Paio de Antealtares y la praza de Feixóo a partir de las 13.00 horas. La nota musical correrá a cargo de Compostela Band y del DJ Ula's People, encargados de amenizar la última jornada de este 2025.

Los pubs de la A.C. Cidade Vella

Junto A Carrilana, otros pubs se suman al último tardeo del año con propuestas de lo más diversas. Es el caso de los nueve locales que conforman la Asociación Cultural Cidade Vella que, al igual que en Nochebuena, han organizado una programación especial para esta Nochevieja.

Gente disfrutando de la 'tardevieja' el pasado año / Antonio Hernández

"Este Nadal non poderás dicir que non tes plan... Temos todas as opcións, menos a de quedar na casa", así desvelaba la asociación a mediados de este mes a través de sus redes sociales un programa especial para estas fechas repleto de actividades. Sesiones vermú, tardeos, concursos, conciertos, pre campanadas... todos los pubs que conforman la asociación (Atlántico, Camalea, O Galo D'Ouro, A Gramola, Momo, Borriquita de Belém, Modus Vivendi y Chocolate) se suman al tardeo por Navidad.

En este sentido, el pub Atlántico contará contará este miércoles con sesión vermú desde las 13.00 horas con DJ Chiri y, desde las 16.00 horas, tardeo con DJ Mil. Además, ya de madrugada, a partir de las 00.30 horas, también contará con la Festa de Aninovo, con bonos descuento y DJ.

Casa das Crechas contará este 31 de diciembre con los Enxebres de San Lázaro desde las 17.30 horas y, a partir de la una de la madrugada, la noche estará animada por DJ Peter Selek.

Por su parte, Camalea organiza para el día de Fin de Año una Tardevella desde las 13.00 horas con el DJ Vilouta a los mandos.

En A Gramola repetirán su Foliada Mix desde las 13.00 horas al igual que en Nochebuena, mientras que en O Galo D'Ouro si que dejarán de lado el tardeo y el DJ Lemon Yak servirá para celebrar el nuevo año a partir de las 1.30 horas.

La propuesta más variada estará en el Momo, que contará con la música de DJ Male, dos tatuadoras, cortador de jamón y hasta un concurso de jerséis navideños. La jornada se cerrará a partir de las 00.30 horas con la Festa de Aninovo, donde no faltará el cotillón.

Tanto Borriquita de Belém como el Modus Vivendi programan desde las 13.00 horas actuaciones de los DJs Vila's People y Roma, respectivamente, y de la charanga Compostela Band.

Por último, la oferta navideña se cierra con Chocolate, que organiza desde las 13.00 horas sesión vermú, a partir de las 16.00 horas el tardeo y, a las 00.30 horas, la fiesta de año nuevo.