Un camión de Magan se lleva por delante tres coches en la zona de Galeras y deja una persona herida
Tal y como comentan testigos presenciales del accidente, el siniestro se habría producido supuestamente por el olvido del conductor de recoger la pata de la grúa, lo que hizo que impactara con los vehículos estacionados
Un camión de la empresa compostelana de prefabricados de hormigón Magán Horco, ha provocado un aparatoso accidente este miércoles en Santiago. El suceso ha ocurrido poco antes de las diez de la mañana en la rúa do Morón, justo frente a la piscina de Santa Isabel, y el balance del mismo han sido numerosos daños materiales en tres vehículos y una persona herida.
Fuentes consultadas del 112 Galicia han explicado a EL CORREO GALLEGO que recibieron la llamada de un particular en torno a las 09:54 horas. En ella alertó de que "un camión lo había alcanzado por detrás", y solicitaba asistencia sanitaria "por un fuerte dolor cervical".
Con esta información, desde la sala de operaciones de Axega han avisado a Urxencias Sanitarias para atender a esta persona herida, así como a la Policía Local de Santiago, que ahora deberá elaborar el pertinente atestado para saber las causas del accidente.
Supuestamente no recogió la pata de la grúa
Tal y como comentan testigos presenciales del accidente en las redes sociales, el siniestro se habría producido supuestamente por el olvido del conductor de recoger la pata de la grúa del camión, lo que hizo que al circular por una zona de coches aparcados en el lateral de la vía, terminara impactando contra varios de ellos, provocando este choque en cadena.
- A Tafona del Preguntoiro dice adiós a Pilar Pena después de 32 años: 'Me dicen que me van a echar de menos
- Los presentadores Patricia Pardo y Christian Gálvez disfrutan de la Navidad en Santiago
- Las nuevas rutas en Lavacolla, una vía de empleo para los despedidos por Ryanair: «Vai haber un montón de choio»
- SBC proyecta una nueva gasolinera ‘low cost’, 100.000 litros de combustible y recarga eléctrica en O Castiñeiriño
- Condenan por fraude a un empresario con peluquerías en Santiago a tres años y medio de cárcel y multa de 836.000 euros
- Fallece una mujer nonagenaria tras sufrir una caída en Santiago
- Todo listo en el casco histórico de Santiago para el esperado vermú-tardeo navideño: 'Temos todas as opcións, menos a de quedar na casa
- La Diócesis de Santiago se plantea la venta de inmuebles para reforzar su presupuesto de 28 millones