Un camión de Magan se lleva por delante tres coches en la zona de Galeras y deja una persona herida

Un camión de la empresa compostelana de prefabricados de hormigón Magán Horco, ha provocado un aparatoso accidente este miércoles en Santiago. El suceso ha ocurrido poco antes de las diez de la mañana en la rúa do Morón, justo frente a la piscina de Santa Isabel, y el balance del mismo han sido numerosos daños materiales en tres vehículos y una persona herida.

Fuentes consultadas del 112 Galicia han explicado a EL CORREO GALLEGO que recibieron la llamada de un particular en torno a las 09:54 horas. En ella alertó de que "un camión lo había alcanzado por detrás", y solicitaba asistencia sanitaria "por un fuerte dolor cervical".

Un camión de Magan se lleva por delante tres coches en la zona de Galeras / ONDA CERO

Con esta información, desde la sala de operaciones de Axega han avisado a Urxencias Sanitarias para atender a esta persona herida, así como a la Policía Local de Santiago, que ahora deberá elaborar el pertinente atestado para saber las causas del accidente.

Supuestamente no recogió la pata de la grúa

Tal y como comentan testigos presenciales del accidente en las redes sociales, el siniestro se habría producido supuestamente por el olvido del conductor de recoger la pata de la grúa del camión, lo que hizo que al circular por una zona de coches aparcados en el lateral de la vía, terminara impactando contra varios de ellos, provocando este choque en cadena.