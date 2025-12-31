El fenómeno Xacobeo rompe su propio techo con más de 530.000 peregrinos

El pasado 20 de octubre, en una mañana lluviosa, llegaba a la Oficina del Peregrino de Santiago Jairo Forero, un caminante colombiano que jamás imaginó que pasaría a la historia del Xacobeo por convertirse en el peregrino 500.000 de 2025, el primer año desde que hay registros en los que se alcanza esa cifra. Fue un hito tan significativo que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el arzobispo de Santiago, Francisco Prieto, acudieron a recibirlo y a entregarle algunos detalles de bienvenida.

Este episodio de la reciente historia Xacobea muestra el tirón de un fenómeno que no tiene techo. El Camino de Santiago, en cualquiera de sus variantes, sigue de moda y es el mejor escaparate turístico de una Galicia que termina otro año de récord no solo de peregrinos sino también de turistas.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística apuntaban a algo más de 6,6 millones de visitantes, tanto nacionales como internacionales, alojados en la comunidad este año, lo que supone un aumento del 2,7% en relación a 2024. Una inyección para un sector que aporta más del 10% del PIB y del empleo a Galicia.

En cuanto a los peregrinos, la oficina cifra en 530.451 las compostelas entregadas hasta el día 29 de diciembre, unos días en los que están llegando una media de un centenar de peregrinos al día. Es un récord absoluto y bastante por encima de los 499.242 peregrinos del año pasado.

En este 2025 hubo 297.271 caminantes extranjeros, lo que confirma la internacionalización de la ruta, al tiempo que se avanza en el fenómeno de desestacionalización, con más llegadas en meses como mayo o septiembre e incluso octubre, peregrinos muchos de ellos que huyen de la masificación de determinados tramos en el verano y, a la vez, de las olas de calor cada vez más frecuentes en julio y agosto.

En cuanto a la procedencia de los peregrinos, la mayoría (228.000) siguen siendo españoles, con Estados Unidos ya como el segundo país que más aporta, por delante de Italia, Alemania, Portugal o Reino Unido, pero con la Praza do Obradoiro convertid en una auténtica Torre de Babel por la que pasaron este año peregrinos de Antigua y Barbuda, las Antillas Holandesas o de la isla pacífica de Guam.

El Camino Francés sigue siendo el más recorrido, por delante de las dos variantes del Portugués, pero si por algo destaca también este 2025 en materia de peregrinaje es por el despegue y consolidación de la variante del Camino Inglés, el tercero ya más caminado de un abanico de posibilidades que pronto se verá incrementada a través de los Itinerarios Culturais, la nueva figura que prepara la Consellería de Cultura para dar soporte legal y promoción a otras rutas vinculadas al fenómeno Xacobeo pero que no alcanzan la categoría de Camino. Las primeras ocho se pondrán en marcha de forma oficial en este 2026 que ahora arranca.