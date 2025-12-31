La huelga de autobuses continuará por jornadas en la comarca de Santiago durante todo el mes de enero

Las jornadas de huelga en el transporte de viajeros por carretera en la comarca de Santiago continuarán durante todo el mes de enero. Es la decisión adoptada por el colectivo de trabajadores en una asamblea celebrada a última hora de este martes, y la misma por la que se han decidido tanto en A Coruña, Ferrol y Carballo.

Después de los cuatro primeros parones de los días 5, 12, 15 y 19 de diciembre, toman esta decisión "porque a situación segue a estar como estaba". Son palabras a EL CORREO GALLEGO de Hugo Antunes Mera, delegado sindical del transporte urbano en Santiago, que explica a este diario que en la reunión se expusieron dos posibles escenarios para continuar con la reivindicación de sus demandas.

El primero consistía en seguir la huelga con paros puntuales, y el segundo, tomar la decisión de hacerla indefinida desde el 12 de enero. "Fixemos a enquisa para decidir entre todos e optouse facela por paróns", comenta Antunes, que añade que el sector adopta esta decisión "consciente da importancia do seu traballo", ya que de hacerla indefinida, "afectaría a miles de viaxeiros".

Imagen de la cochera de Amio durante una de las jornadas de huelga en diciembre / Antonio Hernández

Los días de paro en enero

Con la decisión unánime adoptada por los trabajadores en la asamblea de este martes, los paros puntuales continuarán durante el próximo mes. Tal y como han decidido, las nuevas jornadas de huelga en el transporte de viajeros, tanto urbano como interurbano, están convocadas para los días 12, 13, 16, 19, 20 y 23 de enero.

Seis días de paro con los que intentarán ejercer presión para conseguir una actualización de su convenio y, tras los cuales, de no llegar a un acuerdo con la patronal, pasarán a ser forma indefinida a partir del 2 de febrero.

Un bus urbano de los servicios mínimos hace parada en San Roque durante un día de huelga en diciembre / Antonio Hernández

Un convenio colectivo "digno"

El motivo de esta huelga es el de la paralización de las negociaciones entre patronal y sindicatos de un convenio colectivo "digno", por lo que las asambleas de trabajadores acordaron de forma unánime un calendario de paros durante el mes de diciembre en el transporte de viajeros por carretera en toda la provincia de A Coruña, que ahora también se extenderán durante el mes de enero.

Si no se produce un acercamiento antes de que concluyan estos nuevos seis días de paro, los sindicatos ya advierten de que la huelga será indefinida en febrero para exigir una mejora real de sus condiciones laborales. Denuncian que llevan años encadenando jornadas maratonianas y sin incremento salarial alguno, una situación que atribuyen a la negativa de la patronal a abrir una mesa de negociación en los últimos cuatro años.