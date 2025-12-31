Nuevo cierre en el comercio de Santiago: Olivares dice adiós tras 10 años en el Ensanche

Olivares Shoes & Bags Santiago, tienda especializada en zapatos de mujer, bolsos, abrigos y complementos de moda, echó este martes el cierre tras una década de actividad en el número 7 de la rúa da República do Salvador, en pleno Ensanche de la capital gallega.

Los propietarios de la firma, con presencia también en A Coruña y Ferrol, han decidido bajar la persiana de forma definitiva, tras un ciclo de 10 años en Santiago, y ya en la jornada de este martes comenzaron a vaciar el interior del local. «¿También cierra este comercio?», se preguntaba en voz alta una pareja que paseaba por la zona, tras observar el escaparate vacío y papeles en los cristales, lo cual denota el adiós a otro comercio situado en pleno centro de Santiago.

Más cierres

Es una muestra más del goteo constante de cierres en las principales calles de la ciudad. Hace solo unos días, la boutique Mimolett, ubicada en el número 2 de la rúa Xeneral Pardiñas, en plena milla de oro, anunciaba que este miércoles, 31 de diciembre, cerrará sus puertas de forma definitiva.

La boutique Mimolett, situada en la rúa Xeneral Pardiñas, cerrará sus puertas de forma definitiva este miércoles. / ECG

«Este es un sector que ha cambiado mucho, en el que no es fácil mantenerse, puesto que si una familia tiene que recortar en gastos, el comercio de ropa siempre es el gran perjudicado. Además, son muchos aquellos que priorizan otras experiencias», comentaba a este periódico su propietaria, María Fraga, quien, no obstante, valoraba los aspectos positivos tras un ciclo de diez años al frente de Mimolett y casi cinco lustros en el sector del pequeño comercio. «Siempre me ha gustado mucho la atención al público, estar en un trabajo en el que conoces a otras personas, puesto que, con muchas clientas, con el paso del tiempo, acabas por construir una relación de amistad», relataba María, ya con el foco puesto en iniciar cuanto antes una nueva etapa profesional.

«Qué pena, acabaremos cerrando muchos más»

Tras el anuncio del cierre de Mimolett, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a María Fraga: «Gran profesional y mejor persona, te echaré mucho de menos», «María, eres muy trabajadora y seguro que te irá bien en cualquier nuevo proyecto» o «Qué pena, acabaremos cerrando muchos más». Este último comentario refleja la percepción de muchos pequeños comerciantes que cada día buscan manternerse a flote en un sector marcado por la alargada huella de las grandes cadenas y gigantes como Amazon. Y como consecuencia de este contexto, son cada vez más los numerosos bajos comerciales situados en las principales calles del Ensanche de Santiago, como Alfredo Brañas o Doutor Teixeiro, que cuelgan el cartel de 'Se Alquila'.