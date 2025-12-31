Lleno total para celebrar la 'Tardevieja' en la zona vieja de Santiago
Cientos de santiagueses abarrotan las calles del casco histórico para celebrar la llegada del nuevo año
Después del éxito que el pasado 24 de diciembre tuvo el vermú-tardeo navideño previo a la cena de Nochebuena en la zona vieja de Santiago, no cabía otra posibilidad que la de que este miércoles, se volviera a repetir en la ya habitual 'Tardevieja'.
Desde las 13:00 horas y hasta que el cuerpo aguante, esta propuesta organizada por diferentes locales del casco histórico, está haciendo que cientos de santiagueses abarroten las calles del casco histórico para celebrar la llegada del nuevo año.
Fiesta a medianoche en el Obradoiro
Para despedir este 2025 que ya termina, aquellos que quieran podrán acercarse hasta la praza do Obradoiro a partir de las 23:30 horas, donde la animación musical estará a cargo de Mekánika Rolling Band.
Y como no podría ser de otra manera, a las 00:00 horas la fiesta hará un pequeño paréntesis para tomar las uvas de Nochevieja al son de las campanadas de la Catedral.
