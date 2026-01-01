Gabriel Pais Santos, un "madrugador hijo de empresarios", el primer bebé del año en Santiago

Con un problema estructural de natalidad como el que lleva años padeciendo Galicia, donde el saldo vegetativo permanece en negativo desde hace ya tiempo, lo cierto es que las cifras no solo corroboran esta tendencia, sino que además inciden en el hecho de que las mujeres cada vez dan a luz a una edad más tardía.

Una tendencia de la que no se escapa el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), donde solo en el último ejercicio aumentó en un año la edad media de las madres con respecto a 2024, pasando de situarse en los 32,6 de entonces a los 33,5 del pasado, si bien en conjunto la mayoría de ellas superaban la barrera de los 35 años.

86 nacimientos menos en 2025

En cuanto al número de nacimientos, hubo un descenso en el Área Sanitaria de Santiago y Barbanza de 86 bebés, ya que si en 2024 se contabilizaron un total de 2.320 -1.203 niños y 1.117 niñas-, el ejercicio que acabamos de cerrar se saldó con 2.234 nacimientos, de los que 1.145 fueron niños y 1.089 niñas.

Por lo que respecta al que inauguramos hace apenas unas horas, la estadística en el capítulo de la natalidad en Santiago se estrenaba a las 2:06 horas de la madrugada con el nacimiento de Gabriel Pais Santos, un pequeño de la capital gallega que llegó por cesárea con un peso de 2,910 kilos.

Familia emprendedora

Hijo de los empresarios Mercedes Santos y Fernando Manuel Pais, tal y como recalcaba su padre en conversación con EL CORREO GALLEGO, el pequeño "quiso madrugar para trabajar, se nota de quién viene" y es que, como explicaba, "su madre tiene una empresa que se llama Maderas Compostela, y yo estoy al frente del Grupo Quatrium, así que no hay festivos".

Madre primeriza ella a los 48 años y segundo hijo para Fernando a sus 51, este apuntaba que estaba previsto que naciera en torno al 17 de enero, "que es cuando salía de cuentas, pero se adelantó", y añadía que tampoco tuvieron muy claro en ningún momento que fuera a coincidir con las campanadas porque "ingresamos en el hospital el lunes y estuvo muchas horas intentando el parto natural, pero como no pudo ser, al final se hizo por cesárea".

Uvas en la habitación, pero sin cena de Nochevieja

De hecho, él tuvo ocasión de "tomarme las uvas mientras estaba con Mercedes en la habitación, siguiéndolas por la televisión a través del móvil", si bien no pudo cenar porque cuando bajó a la cafetería "ya estaba cerrada", admitía con una sonrisa, y "tampoco brindar porque enseguida le pasaron al quirófano, pero los dos están bien y ya habrá tiempo de brindar".

Feliz y contando las horas para que a media tarde la hija mayor de Fernando, Andrea, pudiera conocer a su nuevo hermano, indicaba que su primogénita "tiene 20 años, está estudiando un doble grado de empresariales y marketing en Alicante, y se fue a pasar unos días con sus compañeros de universidad tras la Navidad, pero ya vuelve para conocerle".

Como también ya estaban programadas las visitas a lo largo del día de los cuatro abuelos de Gabriel, indicaba su padre, quien destacaba que "para ellos este es un día de Año Nuevo muy especial, sobre todo para los abuelos maternos porque es el primer nieto que tienen".

Obsequio de los padres para otros recién nacidos

Fernando Pais avanzaba también que tienen pensado enviar este viernes para todos los recién nacidos ingresados en la misma planta del Clínico de Santiago en este inicio de año "un kit de productos de pediatría y ginecología de nuestro laboratorio Ozoaqua, que van muy bien", como una forma de compartir la felicidad de la pareja con otros padres en su misma situación.

Agradecimiento a todo el personal

Una experiencia sobre la que ambos quisieron recalcar su "agradecimiento a todo el personal, desde el primero al último por su profesionalidad, su amabilidad extraordinaria y su atención, que ha sido de diez desde que llegamos aquí el lunes".

Por último, y aunque desconocía el número de niños que habrían nacido en Santiago poco después de Gabriel, sí aseguraba que antes de las campanadas de medianoche lo hicieron "al menos dos o tres".