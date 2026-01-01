Calendario laboral de 2026 en Santiago: ¿Cuáles son los festivos y puentes de este nuevo año?

Con el 2026 recién inaugurado, ahora toca planificar los días festivos y todos los posibles puentes que nos ofrece el calendario laboral en este nuevo año para disfrutar de esos días libres tan deseados.

A continuación, desde EL CORREO GALLEGO te detallamos el calendario festivo para este 2026 en Santiago.

Festivos nacionales y autonómicos para 2026

La Xunta de Galicia publicó el pasado junio en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el listado oficial de festivos autonómicos para este año. Se trata del 19 de marzo (Día de San José), el 24 de junio (San Juan) y el 25 de julio (Día de Galicia).

Junto a los festivos nacionales, este es el listado completo de cara a este nuevo año:

1 de enero (jueves): Año Nuevo

6 de enero (martes): Día de Reyes

19 de marzo (jueves): Día de San José

2 de abril (jueves): Jueves Santo

3 de abril (viernes): Viernes Santo

1 de mayo (viernes): Día del Trabajo

24 de junio (miércoles): Día de San Juan

25 de julio (sábado): Día de Galicia

15 de agosto (sábado): Asunción de la Virgen

12 de octubre (lunes): Fiesta Nacional de España

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (viernes): Navidad

Calendario laboral Galicia 2026 / XUNTA DE GALICIA

Festivos locales en Santiago

A estos 12 festivos nacionales y autonómicos, cada municipio debe escoger sus dos festivos locales. En el caso de Santiago, las dos fiestas locales para este 2026 son:

17 de febrero (martes): martes de Entroido

14 de mayo (jueves): Día de la Ascención

El Día de la Ascensión (14 de mayo) es uno de los dos festivos locales este 2026 / Jesús Prieto

Festivos en el área de Compostela

Además de la capital gallega, los días festivos de los municipios del área de Compostela en 2026 son:

Ames

6 de abril (lunes): Lunes de Pascua

14 de mayo (jueves): Día de la Ascensión

A Baña

22 de enero (jueves): San Vicente

9 de septiembre (miércoles): Virgen de los Dolores

Boqueixón

22 de enero (jueves): San Vicente

14 de mayo (jueves): Día de la Ascensión

Brión

6 de abril (lunes): Lunes de Pascua

14 de mayo (jueves): Día de la Ascensión

Dodro

6 de abril (lunes): Lunes de Pascua

7 de septiembre (lunes): fiesta de la Virgen de los Dolores

Negreira

10 de julio (viernes): San Cristóbal

21 de septiembre (lunes): Santa Margarita

Padrón

6 de abril (lunes): Lunes de Pascua

6 de mayo (miércoles): San Xoán do Raio

Rois

6 de abril (lunes): Lunes de Pascua

15 de mayo (viernes): San Isidro Labrador

Santa Comba

29 de junio (lunes): festividad de San Pedro

30 de junio (martes): festividad de San Antonio

Teo

14 de mayo (jueves): Día de la Ascensión

11 de noviembre (miércoles): San Martín

Val do Dubra

14 de mayo (jueves): Día de la Ascensión

7 de agosto (viernes): fiesta del Emigrante

Vedra

21 de septiembre (lunes): Día del Patio

10 de diciembre (jueves): Santa Baia

Cuatro puentes

Este 2026, los gallegos podrán disfrutar de, al menos (dependiendo de los festivos locales pueden ser más), cuatro fines de semana largos al coincidir los días festivos en viernes o en lunes. Se trata del jueves 2 y viernes 3 de abril, el viernes 1 de mayo, el lunes 12 de octubre y el viernes 25 de diciembre.