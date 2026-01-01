Calendario laboral de 2026 en Santiago: ¿Cuáles son los festivos y puentes de este nuevo año?
Habrá un total de 14 días festivos: nueve nacionales, tres autonómicos y dos locales
Con el 2026 recién inaugurado, ahora toca planificar los días festivos y todos los posibles puentes que nos ofrece el calendario laboral en este nuevo año para disfrutar de esos días libres tan deseados.
A continuación, desde EL CORREO GALLEGO te detallamos el calendario festivo para este 2026 en Santiago.
Festivos nacionales y autonómicos para 2026
La Xunta de Galicia publicó el pasado junio en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el listado oficial de festivos autonómicos para este año. Se trata del 19 de marzo (Día de San José), el 24 de junio (San Juan) y el 25 de julio (Día de Galicia).
Junto a los festivos nacionales, este es el listado completo de cara a este nuevo año:
- 1 de enero (jueves): Año Nuevo
- 6 de enero (martes): Día de Reyes
- 19 de marzo (jueves): Día de San José
- 2 de abril (jueves): Jueves Santo
- 3 de abril (viernes): Viernes Santo
- 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo
- 24 de junio (miércoles): Día de San Juan
- 25 de julio (sábado): Día de Galicia
- 15 de agosto (sábado): Asunción de la Virgen
- 12 de octubre (lunes): Fiesta Nacional de España
- 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre (viernes): Navidad
Festivos locales en Santiago
A estos 12 festivos nacionales y autonómicos, cada municipio debe escoger sus dos festivos locales. En el caso de Santiago, las dos fiestas locales para este 2026 son:
- 17 de febrero (martes): martes de Entroido
- 14 de mayo (jueves): Día de la Ascención
Festivos en el área de Compostela
Además de la capital gallega, los días festivos de los municipios del área de Compostela en 2026 son:
Ames
- 6 de abril (lunes): Lunes de Pascua
- 14 de mayo (jueves): Día de la Ascensión
A Baña
- 22 de enero (jueves): San Vicente
- 9 de septiembre (miércoles): Virgen de los Dolores
Boqueixón
- 22 de enero (jueves): San Vicente
- 14 de mayo (jueves): Día de la Ascensión
Brión
- 6 de abril (lunes): Lunes de Pascua
- 14 de mayo (jueves): Día de la Ascensión
Dodro
- 6 de abril (lunes): Lunes de Pascua
- 7 de septiembre (lunes): fiesta de la Virgen de los Dolores
Negreira
- 10 de julio (viernes): San Cristóbal
- 21 de septiembre (lunes): Santa Margarita
Padrón
- 6 de abril (lunes): Lunes de Pascua
- 6 de mayo (miércoles): San Xoán do Raio
Rois
- 6 de abril (lunes): Lunes de Pascua
- 15 de mayo (viernes): San Isidro Labrador
Santa Comba
- 29 de junio (lunes): festividad de San Pedro
- 30 de junio (martes): festividad de San Antonio
Teo
- 14 de mayo (jueves): Día de la Ascensión
- 11 de noviembre (miércoles): San Martín
Val do Dubra
- 14 de mayo (jueves): Día de la Ascensión
- 7 de agosto (viernes): fiesta del Emigrante
Vedra
- 21 de septiembre (lunes): Día del Patio
- 10 de diciembre (jueves): Santa Baia
Cuatro puentes
Este 2026, los gallegos podrán disfrutar de, al menos (dependiendo de los festivos locales pueden ser más), cuatro fines de semana largos al coincidir los días festivos en viernes o en lunes. Se trata del jueves 2 y viernes 3 de abril, el viernes 1 de mayo, el lunes 12 de octubre y el viernes 25 de diciembre.
- A Tafona del Preguntoiro dice adiós a Pilar Pena después de 32 años: 'Me dicen que me van a echar de menos
- Los presentadores Patricia Pardo y Christian Gálvez disfrutan de la Navidad en Santiago
- Las nuevas rutas en Lavacolla, una vía de empleo para los despedidos por Ryanair: «Vai haber un montón de choio»
- SBC proyecta una nueva gasolinera ‘low cost’, 100.000 litros de combustible y recarga eléctrica en O Castiñeiriño
- Nuevo cierre en el comercio de Santiago: Olivares dice adiós tras 10 años en el Ensanche
- Fallece una mujer nonagenaria tras sufrir una caída en Santiago
- La Diócesis de Santiago se plantea la venta de inmuebles para reforzar su presupuesto de 28 millones
- Nuevo plan para construir en Santiago más de 240 viviendas y una residencia universitaria