Santiago da la bienvenida al 2026 con una gran fiesta en el Obradoiro

Como ya es costumbre cada 31 de diciembre, cientos de compostelanos acudieron la pasada madrugada a la Praza do Obradoiro para despedir, al son de las campanadas de la Berenguela, el año 2025 y dar la bienvenida al 2026. La fiesta, que arrancó después de la medianoche, estuvo amenizada como el pasado año por el grupo Mekánika Rolling Band, encargado de poner la nota musical a la celebración.

Santiago da la bienvenida al 2026 en el Obradoiro / Antonio Hernández

Campanadas desde el Obradoiro para toda Galicia

Además de los centenares de picheleiros que, como cada año, se dan cita en el Obradoiro, fueron muchos los visitantes y turistas que decidieron despedir el 2025 en el corazón de Compostela, al son de las campanadas de la Berenguela.

Un encuentro que, como es habitual, fue retransmitido por la TVG en directo para toda Galicia, en una gala presentada por Xosé Ramón Gayoso, que estuvo acompañado por Aitana del Mar, y que contó con la presencia de Boris Izaguirre y Xosé A. Touriñán.

Al igual que con la del arzobispo de Santiago, Monseñor Prieto, que fue entrevistado por Eva Iglesias en las cubiertas de la Catedral para explicar, entre otras cosas, la historia de la Torre del Reloj.

La entrevista al arzobispo de Santiago, Monseñor Prieto, se pudo seguir desde el Obradoiro a través de una pantalla gigante / Antonio Hernández

Lleno total en la 'Tardevieja'

Después del éxito que el pasado 24 de diciembre tuvo el vermú-tardeo navideño previo a la cena de Nochebuena en el casco antiguo de Santiago, esta ' Tardevieja ' se volvió a repetir gracias también al buen tiempo que se disfrutó en la capital gallega.

Lleno total para celebrar la "Tardevieja" en la zona vieja / Antonio Hernández

Horas antes de las campanadas, las calles de la zona monumental de Santiago lucieron abarrotadas por los santiagueses, deseosos de festejar por todo lo alto la llegada del nuevo año.