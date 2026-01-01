Gabriel, el primer bebé nacido en Santiago en 2026
El CHOU acogía a las 00:00 horas en punto el nacimiento de Coral, el primero de este año en Galicia
Con tiempo para tomar las uvas y brindar por el Año Nuevo, la llegada del primer bebé de este 2026 en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) se hizo esperar hasta las 02:06 horas, momento en el que vino al mundo el pequeño Gabriel, con un peso de 2.910 gramos.
Antes de este nacimiento en Santiago, y justo cuando las campanadas marcaban la despedida del 2025 y la entrada en un nuevo año, nacía el primer bebé de Galicia, Coral Conde Cid.
Hija de Iria Andrea Cid y de Yago Conde, lo hacía a las 00:00 horas en punto en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, con un peso de 2.900 gramos.
Treinta y ocho minutos después era el turno de Valeria, hija de Purificación y Julián, y quien nacía en el Álvaro Cunqueiro de Vigo con un peso de 3.880 gramos.
Lucan Mikiel Moreira, nacido a las 00:49 horas en el Hospital Público da Mariña se convertía en el tercer bebé del año en Galicia. Hijo de Gilsa Pereira, nacía con un peso de 3.300 gramos.
