Gabriel, el primer bebé nacido en Santiago en 2026

Con tiempo para tomar las uvas y brindar por el Año Nuevo, la llegada del primer bebé de este 2026 en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) se hizo esperar hasta las 02:06 horas, momento en el que vino al mundo el pequeño Gabriel, con un peso de 2.910 gramos.

Antes de este nacimiento en Santiago, y justo cuando las campanadas marcaban la despedida del 2025 y la entrada en un nuevo año, nacía el primer bebé de Galicia, Coral Conde Cid.

Hija de Iria Andrea Cid y de Yago Conde, lo hacía a las 00:00 horas en punto en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, con un peso de 2.900 gramos.

Treinta y ocho minutos después era el turno de Valeria, hija de Purificación y Julián, y quien nacía en el Álvaro Cunqueiro de Vigo con un peso de 3.880 gramos.

Lucan Mikiel Moreira, nacido a las 00:49 horas en el Hospital Público da Mariña se convertía en el tercer bebé del año en Galicia. Hijo de Gilsa Pereira, nacía con un peso de 3.300 gramos.