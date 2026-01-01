Del tarifazo en la AP-9 al maquinista del Alvia: las cinco noticias más importantes para los compostelanos en 2025

Del nuevo tarifazo en la AP-9 que entra en vigor este enero a la entrevista en la que Francisco José Garzón Amo, el maquinista del Alvia, rompió su silencio doce años después del fatídico accidente, pasando por la detención en Compostela del empresario José Enrique P.S., estas son las noticias que más interés despertaron en 2025 entre los lectores de EL CORREO GALLEGO.

El empresario detenido por la UCO en Santiago

La detención en julio de José Enrique P.S., el empresario arrestado en su casa de la Algalia de Abaixo ( Santiago ) por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil , fue la noticia más leída de todo 2025. Enrique P.S. era uno de los cabecillas de la red criminal de ámbito internacional que defraudó a la Hacienda Pública casi 69 millones de euros en negocios relacionados con el comercio de bebidas alcohólicas. La Guardia Civil atribuye a este vecino de Santiago, aunque natural de Boiro, el liderazgo de la organización criminal que operaba en varios países. Con él, están investigados como máximos responsables del entramado otros dos empresarios, residentes en Madrid y Jerez, respectivamente.

Tras un registro de más de siete horas en su casa del casco histórico de Santiago y su detención por parte de la UCO, José Enrique P.S., conocido en su entorno como Quique, fue trasladado inmediatamente a Madrid en un avión de la Benemérita, que partió del Aeródromo Militar de Lavacolla. Una vez en la capital, compareció ante la autoridad judicial. Al boirense afincado en Compostela se le acusa de «eludir el pago de IVA correspondiente a las transacciones comerciales realizadas». Según los investigadores, la red criminal que dirigía con sus otros dos socios estaba especializada desde hace años en el perfeccionamiento de delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea y contra la Hacienda Pública, operando en el mercado de las bebidas alcohólicas a través de una estructura empresarial conformada por 93 mercantiles españolas, portuguesas, alemanas, maltesas y de Islas Turcas y Caicos.

(Lee la noticia completa aquí).

Llegada a Madrid de José Enrique P.S. tras ser trasladado desde Santiago en un avión de la Guardia Civil / Cedida

La entrevista al maquinista del Alvia

En los más de doce años que pasaron desde el fatídico accidente del Alvia en Santiag o, al maquinista Francisco José Garzón Amo solo se le escuchó en los minutos posteriores al descarrilamiento y en el juicio, en julio del año pasado, donde acabó condenado a dos años y medio de cárcel por la comisión de 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia grave. Todo lo que tuvo que decir el conductor monfortino, que fue poco, lo hizo a través de su abogado. Pero el 14 de septiembre decidió romper su silencio. ¿Por qué ahora? "Lo hago por las víctimas, para que haya justicia. Si ellos consiguen lo que quieren, bendito sea".

(Lee la noticia completa aquí).

El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois se sincera en Salvados :"Quiero que se sepa todo, que haya justicia" / laSexta

La misión del Aeródromo Militar de Santiago

Cuando el Aeródromo Militar de Santiago se volcó en julio con los preparativos del 90 aniversario del aeropuerto de Lavacolla , que se celebró con una jornada de puertas abiertas y exhibición de aeronaves militares del Ejército del Aire , este diario recogió en un reportaje las funciones de una unidad que está dispuesta de manera constante para realizar su misión: prestar apoyo a la fuerza aérea como unidad de referencia en el noroeste peninsular. Además de coordinar de manera rutinaria maniobras y ejercicios relacionados con la seguridad aérea en el espacio aéreo del litoral atlántico, el Aeródromo también es una unidad clave en la detección y prevención en caso de amenaza enemiga.

En numerosas ocasiones ha prestado apoyo ante misiones de vigilancia de cazas rusos que realizaban vuelos no autorizados en espacio aéreo europeo, deslizándose también sobre la costa gallega. «Si Rusia nos amenaza podemos responder en solo 15 minutos», explicaba el coronel jefe de la unidad y comandante aéreo de los tres aeropuertos gallegos, Juan Pedro Velázquez-Gaztelu Fernández de la Puente.

(Lee la noticia completa aquí).

El coronel Gaztelu, actual jefe delAeródromo Militar de Santiago y piloto de cazas F-18, ante el gigante A400M. / Antonio Hernández

El peaje Santiago-Vigo pasará de 12,5 euros desde enero

El 10 de noviembre, a solo unos días de que Vigo encendiese sus 12 millones de luces, los gallegos y los integrantes de los fondos de inversión APG y Swiss Life ya supieron cuál sería su regalo de Navidad: el nuevo tarifazo en la AP-9. La principal vía de comunicación de la comunidad volverá a sufrir una subida sustancial en el coste por recorrerla. Todo ello sin un rescate a la vista después de que la Comisión Europea dictaminase, por segunda vez, que la prórroga en vigor desde agosto de 2023 es ilegal. La información que publicó entonces Víctor P. Currás alcanzó el top cinco de las noticias más leídas del año en EL CORREO GALLEGO.

El trayecto desde Santiago de Compostela a Vigo superará los 12,50 euros —dos más que hace cuatro años— y hasta A Coruña escala hasta los 8,77 euros para un trayecto de casi 50 minutos, cuando en 2022 se pagaban 7,20. La principal alternativa, el tren, cuesta 7,65 euros en los viajes más rápidos (Avant de media hora) o 6,30 en los regionales que emplean 40 minutos.

(Lee aquí la noticia completa aquí)

Autopista A-9 a la altura de Santiago. / ECG

El vecino de Madrid desaparecido en Muxía

La triste historia de un vecino de Madrid de unos sesenta años que desapareció en diciembre en Costa da Morte cierra la lista de las noticias más leídas en 2025. El hombre había acudido a Muxía con el fin de depositar en el mar las cenizas de su esposa, fallecida hace tres años, porque solía veranear allí con su familia. Eran asiduos del arenal de Os Muíños donde, presuntamente, el hombre quería depositar dichas cenizas. Al parecer, ya había viajado varias veces acompañado de familiares a esta zona para cumplir dicho propósito, pero nunca llegaron a hacerlo. Esta vez viajó él solo para cumplir ese deseo.

Días después de que su familia denunciase su desaparición ante la Guardia Civil, la inspección de su coche, que fue localizado en el entorno de la playa de Os Muíños, aportó una prueba que apunta a una desaparición voluntaria, dado que en el interior del vehículo fue hallada una nota de despedida.

(Lee la noticia completa aquí).