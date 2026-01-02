Los bomberos excarcelan a una conductora tras un choque en el Polígono del Tambre de Santiago

Los bomberos de Santiago excarcelaron en la mañana de este viernes a una mujer de un turismo que se vio implicado en una colisión en la vía Marconi del Polígono del Tambre. El coche, según apuntan los bomberos a EL CORREO GALLEGO, que fueron alertados del accidente a las 9.00 horas, apunta a una «invasión de carril» de alguno de los vehículos.

Al llegar hasta el punto, entre la rotonda que enlaza con el orbital y la zona de bares, los siete efectivos desplazados desde el Parque de Bomberos de Santiago procedieron a retirar del coche a la conductora que viajaba sola. «Unha das rodas introduciuse no habitáculo do coche polo que a porta non abría», comentan. Finalmente tuvieron que romper las dos puertas laterales para sacarla del coche que sufrió importantes daños materiales.

A la zona también acudieron efectivos de la Policía Local y una ambulancia que trasladó a la mujer al Hospital Clínico para proceder a realizarle una exploración. «Estaba en un estado de nerviosismo, pero en un principio no presentaba lesiones», indican.

El conductor del otro vehículo, que también viajaba solo, no requirió de asistencia sanitaria.

Sobre las 10.30 horas, dos grúas retiraron los vehículos accidentados quedando así restablecida la circulación.