Todo lo que debes saber de la Cabalgata de Reyes en Santiago: horario, recorrido y cortes de tráfico

Santiago recibirá este lunes 5 de enero la visita anual de los Reyes Magos, que volverán a recorrer las calles de la capital gallega con su mágica Cabalgata de Reyes.

Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán en avión al aeropuerto Rosalía de Castro, donde recogerán a las 12.00 horas las cartas más rezagadas.

Sin embargo, la cabalgata propiamente dicha no comenzará hasta las 17.30 horas, cuando comenzarán en la Praza da Mercé de Conxo un recorrido que los llevará hasta la Praza do Obradoiro, donde está prevista la recepción oficial en torno a las 19.00 horas.

Cabalgata de Reyes el pasado año en Santiago / Antonio Hernández

Cortes de tráfico

Sus majestades de Oriente saldrán de la Praza de Nosa Señora da Mercé de Conxo a las 17.30 horas y realizarán el siguiente recorrido: avenida de Ferrol, rúa de Frei Rosendo Salvado, praza Roxa, rúa de República do Salvador, rúa do Hórreo, praza de Galicia, rúa da Senra, rúa da Porta Faxeira, rúa do Vilar, rúa de Fonseca y praza do Obradoiro. Todas estas calles quedarán cerradas al tráfico durante el paso de las carrozas.

Además, también se recomienda evitar la circulación por la avenida de Romero Donallo al inicio de la Cabalgata por los cortes que se producirán en la altura de la confluencia de esta con la calle Frei Rosendo Salvado; así como evitar, en la medida de lo posible, circular por el centro urbano a lo largo de la tarde de este sábado. También quedará cortado el tráfico en este horario en el túnel de la calle Mestre Mateo y en la subida de Romero Donallo desde la rotonda de la Pontepedriña.

Por otro lado, a partir de las 8.00 horas, quedará prohibido el estacionamiento en las siguientes calles: Frei Rosendo Salvado, República do Salvador y Hórreo (en el tramo que va desde República do Salvador hasta la plaza de Galicia).

Desvíos

Desde la calle Doutor Teixeiro, por la plaza del Doutor Puente Castro, calle de la Rosa, calle Antonio Casares y avenida de Lugo, o bien por la calle del Hórreo y por la avenida de Lugo.

Desde Vista Alegre-Salvadas, en dirección al Campus Sur y a la carretera de Noia (C-543), por las calles Poza de Bar y San Lourenzo. Desde las vías procedentes de Ourense y de la Estrada, en dirección a la zona sur -carreteras de Pontevedra (N-550) y Noia (C-543)-, por la zona del Castiñeiriño, a través del viaducto Santiago de Cuba y a través del cuarto giro de Cornes, para así incorporarse al periférico y desde allí a las carreteras referidas.

Durante el recorrido de la Cabalgata, estará cerrada al tráfico la calle Fonte de San Antonio, por lo que los vehículos que bajen desde la Porta do Camiño serán desviados por la calle Castrón Douro, y los vehículos que suban por la calle Rosalía Castro serán desviados por la avenida da Coruña.

Transporte urbano

Las líneas de transporte urbano que circulan por el recorrido sufrirán durante el paso de las carrozas pequeñas alteraciones y retrasos aproximadamente desde las 17.00 horas hasta la finalización de la Cabalgata.

En los momentos de corte, las líneas desviadas circularán por el Hórreo (zona intermodal). Las líneas circulando en sentido Norte-Sur serán desviadas por Castrón Douro hacia el Hórreo y Romero Donallo. Al iniciarse la Cabalgata en la avenida de Ferrol, desde una hora antes del inicio y mientras permanezca cerrada la avenida, las líneas 5 y C4 se desviarán por la SC-20 hacia el Hórreo-Avenida de Lugo.

Por último, el Concello insta a todos los asistentes a que no usen sprays de nieve y de serpentinas durante el desfile, ya que impiden la visión de los vehículos y ponen en peligro la seguridad de la Cabalgata, así como del público asistente.