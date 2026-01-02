Os concelleiros non adscritos fan balance do 2025: «Puxemos o interese xeral por diante»
Recordaron o seu apoio aos orzamentos, á operación Peleteiro ou á taxa turística
Os concelleiron non adscritos, fixeron balance do 2025 en boca de Mila Castro, «un ano no que procuramos facelo o mellor posible poñendo o interese xeral por diante».
Castro recordou que apoiaron os orzamentos para o 2025, «aínda que o acordo non se estea cumplindo satisfactoriamente», o desbloqueo da operación Peleteiro, «un proxecto que levaba moito tempo enquistado porque a oposición, sistematicamente, bloqueaba a modificación do Plan Xeral necesaria para dotar a parcela de vivenda e unha praza pública» e a taxa turística, «aínda con eivas no proceso de diálogo, pero co compromiso de reforzar a participación da veciñanza na toma de decisións sobre o recadado».
Tamén reclamaron a axilización das becas comedor e o pago de horas extras a bombeiros e policías, ademais de «estar á carón» da clase traballadora no caso dos centros socioculturais, Ryanair ou o transporte urbano. A non adscrita puxo en valor o apoio prestado ás asociacións, comercio de proximidade e veciñanza, «que precisa uns servizos públicos de calidade e que se atendan as súas demandas».
Mila Castro asegurou que seguirán traballando no 2026 con «responsabilidade, altura de miras e coherencia». Concluíu o balance agardando «estar á altura do que Compostela merece».
