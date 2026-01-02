Licitan la ampliación del IES Lamas de Abade y el cambio de cubierta del Rosalía de Castro
El objetivo de la primera actuación es dotar el centro de más y mejores espacios con seis nuevas aulas ordinarias y dos nuevas aulas de desdoble, en un instituto que tiene una gran demanda
Agencias
La Xunta licita las obras de ampliación del IES Lamas de Abade y de cambio de cubierta del Rosalía de Castro, en Santiago de Compostela. La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP destinará 2,1 millones de euros a estas dos actuaciones, que se realizarán a lo largo de 2026 y que se enmarcan en el plan de nueva arquitectura pedagógica.
En el IES Lamas de Abade, la intervención cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros para ampliar la superficie del centro en casi 500 metros cuadrados el próximo año y está previsto que la obra finalice a principios de 2027.
El objetivo de la actuación es dotar el centro de más y mejores espacios con seis nuevas aulas ordinarias y dos nuevas aulas de desdoble, en un instituto que tiene una gran demanda.
Por su parte, el cambio de la cubierta del IES Plurilingüe Rosalía de Castro cuenta con un presupuesto de casi 700.000 euros. En este caso retirarán la teja curva existente para sustituirla por una nueva cubierta.
La actuación también contempla la colocación de nuevos canalones y bajantes, la substitución de las cuatro ventanas tipo velux para acceso a la cubierta que se localiza en los faldones interiores del claustro, así como trabajos de limpieza e impermeabilización, entre otros.
