Dos mujeres chinas, entre las primeras de 2026 en recorrer el Camino de Santiago

Dos mujeres de nacionalidad china figuran entre las primeras del año en llegar este jueves día 1 de enero a la capital gallega tras completar un centenar de kilómetros del Camino de Santiago. Ambas, originarias de la ciudad de Shanghái, acudieron por la mañana a la Oficina del Peregrino para recoger la compostela, pero que por ser día festivo permaneció cerrada.

M.M.J. y P.W.J., de 38 y 29 años respectivamente, tomaron un avión de Shanghái a Madrid, luego un autobús de Madrid a Lugo y después emprendieron el recorrido caminando solas con una mochila a cuestas hasta llegar a Santiago.

La curiosa motivación de la peregrinación

Esta es su «primera visita a Europa», señalaron ambas a EFE, y confesaron que no tienen motivación religiosa alguna en la vía jacobea sino que la idea surgió tras quedarse «fascinadas» por la película ‘The Way’, del actor estadounidense Martin Sheen, de padre gallego y madre irlandesa.

La película de 2009, que narra la historia de un oftalmólogo californiano viudo que acude viaja a Europa tras recibir la noticia de la muerte de su hijo y acaba recorriendo el Camino de Santiago, ha resultado una inspiración para muchos norteamericanos que en los últimos años acuden a caminar por la vía jacobea.

«Queríamos tener esa visión de España», comentaron las dos mujeres que tenían previsto viajar ayer a Madrid para regresar de nuevo a China, y que se quedaron un poco frustradas de no poder recoger la compostela.