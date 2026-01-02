Pérez Rumbao abrirá en la primera quincena de enero el nuevo concesionario Volkswagen en Santiago

El nuevo concesionario Volkswagen en Santiago abrirá sus puertas en la «primera quincena de este mes de enero». La fecha exacta, indican desde el Grupo Pérez Rumbao, que, a través de la sociedad mercantil Arrojo, adquirió las unidades productivas de la empresa Yáñez –en concurso de acreedores– en la capital gallega y A Coruña, dependerá de cuando tengan a punto las nuevas instalaciones, situadas en la antigua nave de Seat en la avenida Cruceiro da Coruña.

«Arrancaremos en una instalación preparada para operar, pero que no será el diseño definitivo. En cuanto tengamos definido el proyecto final de instalación, lo cual será en breve, acometeremos obras para adaptarla a los estándares de Volkswagen y Volkswagen Vehículos Comerciales», indicó a EL CORREO GALLEGO José Miguel López Sedes, director-gerente de Arrojo y Bonaval Premium, concesionarios Audi en A Coruña y Santiago del Grupo Pérez Rumbao, que refuerza, con esta nueva apertura, su presencia en la capital gallega, donde ya opera las marcas Seat, Hyundai, Opel, Audi, Skoda, Jeep o Fiat.

Plantilla de 20 trabajadores en Santiago

«En el nuevo concesionario representaremos a las marcas VW turismos y VW Vehículos Comerciales en venta de vehículos nuevos y, por otra parte, VW turismos, VW Vehículos Comerciales y Audi de vehículos de ocasión», señaló López Sedes, antes de añadir que iniciarán la actividad con una plantilla de «aproximadamente 20 personas para ir creciendo a media que incrementamos actividad».

Asimismo, incidió en la importancia que tiene para la compañía «ser el concesionario exclusivo Volkswagen en la provincia de A Coruña». «Para nosotros significa, por una parte, un orgullo por un trabajo bien hecho en Galicia por parte de los equipos de Pérez Rumbao en otras localizaciones que nos ha permitido llegar a ser los representantes de la marca en Santiago y A Coruña y, por otra parte, una responsabilidad e ilusión de poder ganarnos la confianza del cliente Volkswagen», subrayó el director-gerente de Arrojo, que indicó, además, que en los últimos días han acelerado los trabajos en el interior de la nave situada en Cruceiro da Coruña para abrir cuanto antes. Y como muestra de su inminente apertura, en el interior de las instalaciones ya lucen varios vehículos de la marca alemana.

Las instalaciones ya lucen en su interior vehículos de la marca alemana. / Antonio Hernández

Subrogación de 25 trabajadores

Con la representación de Volkswagen en la provincia de A Coruña, después de que el pasado mes de noviembre el Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña autorizase la operación, que incluye la subrogación de 25 trabajadores y descarta la continuidad del concesionario de Yáñez en Ferrol, Pérez Rumbao busca amplificar su liderazgo en Galicia, tras cerrar en 2024 un ejercicio histórico, tras absorber los concesionarios del Grupo Tartiere e incrementar un 20% su volumen de negocio, por encima de los 600 millones de euros.

Movilidad sostenible

Además, redoblando su apuesta por seguir creciendo en el campo de la movilidad sostenible, la compañía, líder del sector de la automoción en Galicia, incorporó la marca BYD en la comunidad gallega y Asturias para reforzar su red comercial en pleno bum de los modelos eléctricos e híbridos enchufables de la firma asiática, que se agregó a un extenso catálogo en el que se aglutinan una veintena de enseñas de turismos y vehículos comerciales, así como otras tres de camiones.