Qué hacer hoy, 2 de enero, en Santiago: el Grupo Fua actúa en la Cidade da Cultura
Cine, cuentacuentos y mercados navideños, entre las propuestas de este viernes en Compostela
El Correo Gallego
El Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura será escenario esta tarde, a partir de las 19:00 horas, de un concierto ofrecido por el Grupo Fua. Con Daniel Canosa Castro al violoncello, Pablo Quiroga González a la viola, así como Jorge Galán Adega y Javier Ucha Fariña al violín, este cuarteto de cuerda apuesta por reinterpretar música moderna desde una sólida formación clásica, acercando estos instrumentos a un público más amplio y diverso. Las entradas cuestan 5,50 euros.
Tradicional mercado en dos localizaciones
NADAL. El tradicional mercado de Nadal, pensado para que tanto compostelanos como visitantes puedan hacer sus compras en los setenta puestos que participan, continúa abierto hasta el 5 de enero en sus dos localizaciones, Carreira do Conde y Área Central. En la jornada de hoy se puede visitar en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas.
Homenaje a Rafael Azcona con la proyección de ‘Plácido’ en Numax
CINE. Numax arranca este nuevo año con una amplia retrospectiva en homenaje a Rafael Azcona, con motivo de su centenario. La primera cita tendrá lugar esta tarde con la proyección de Plácido, a partir de las 20:00 horas. Ácida sátira de la burguesía franquista dirigida por Luis García Berlanga y cuyo título inicial, Siente un pobre a su mesa, fue prohibido por la censura, la película basada en un amargo y a la vez divertido cuento de Navidad, también se podrá ver el 5 de enero a las 17:50 horas y el 6 de enero a las 20:00 horas.
Cuentacuentos con Celso F. Sanmartín hoy en la Ánxel Casal
ESPECTÁCULO INFANTIL. Bajo el título Do lobo un pelo, Celso F. Sanmartín protagonizará esta mañana una sesión de cuentacuentos en la biblioteca pública Ánxel Casal. La cita es a partir de las 12:00 horas del mediodía. Dirigido especialmente a niños de entre 3 y 8 años, la entrada es libre hasta completar la sala. Será una ocasión única para rememorar aquellos tiempos en los que las familias se reunían en Navidad ante el fuego y disfrutaban contando cuentos e historias que habían acontecido a lo largo del año.
