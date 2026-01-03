Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 3 de enero, en Santiago?

Homenaje solidario en el Jardin Infinito

Formado por 20.000 rosas LED en homenaje a los seres de luz que forman parte de la vida de cada persona, el bautizado como Jardín Infinito es una iniciativa realizada en colaboración con la Fundación Andrea, dedicada a prestar apoyo a familias con niños con enfermedades raras y de larga duración. Se puede visitar durante estas fiestas y hasta el próximo 9 de enero en el Pazo de San Lourenzo, en horario de 18:00 a 22:00 horas. La entrada para este proyecto solidario cuesta tres euros.

La viguesa LAW presenta en la Praza Roxa su EP ‘Lo esencial’

SON VERMÚ. Cita musical con la artista viguesa LAW este mediodía de sábado en Santiago, donde a partir de las 13:00 horas presentará su primer EP, que lleva por título Lo esencial. Un trabajo en el que muestra su versatilidad musical y madurez artística, combinando canciones urbanas con ritmos reggae, basesd electrónicas y letras cargadas de mensaje social, espiritualidad y fuerza interior. En la carpa de la compostelana Praza Roxa, las entradas al concierto es gratuita

Taller de música en familia en Santa Marta

ARTE. El Taller Música en Familia –Navidad 2026, organizado por A Casa do Rock, ofrece un espacio lúdico y educativo para familias con menores de hasta 6 años, en una sesión hoy en el centro sociocultural Santa Marta, donde podrán explorar el ritmo, la coordinación y la creatividad. Previa inscripción, habrá pases a las 11:30, a las 12:10 y a las 12:50 horas.

Xarope Tulú presenta en Santiago su espectáculo ‘Estrafalaria’ / Cedida

Cuentacuentos con Xarope Tulú en la biblioteca Ánxel Casal

ESPECTÁCULO INFANTIL. La biblioteca pública Ánxel Casal acoge hoy una nueva sesión de cuentacuentos, en este caso a cargo de Xarope Tulú, que se adentrará en la historia de Alice. La protagonista es una niña que acostumbra a resbalar por cualquier agujero, por muy profundo que sea y, además, es aficionada a leer todos los libros que caen en sus manos.

Centrado en la relatividad de las rarezas que acompañan a los seres humanos, el espectáculo va dirigido a un público de entre 3 y 8 años, con acceso gratis a las 12:00 horas.