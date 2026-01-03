Catorce proyectos de cooperación en África y Latinoamérica tendrán ayudas municipales

Catorce proyectos de cooperación al desarrollo de otras tantas ONGDs acaban de ser seleccionados en la última convocatoria de subvenciones que el Concello de Santiago destina a este apartado, con un presupuesto de 400.000 euros.

En concreto, estas ayudas permtirán llevar a cabo diferentes proyectos relacionados con el acceso al agua y al saneamiento, así como sobre la soberanía alimentaria, la mejora de la educación o la igualdad en países de Latinoamérica como El Salvador, Guatemala y Honduras, pero también en otros de África como Congo, Burkina Faso o Guinea Bissau.

María Rozas, concejala de Dereitos e Servizos Sociais, explicó la resolución de unas subvenciones con las que se pretende contribuir a conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por Naciones Unidas en 2015, además de mostrar el compromiso por parte de Raxoi con la defensa de los derechos humanos.

Liderazgo en aportación de fondos

Y es que, tal y como recordó la también teniente de alcaldesa de Santiago, "somos a entidade local de Galicia que destinamos máis fondos a unha convocatoria destas características, desde o convencemento de que debemos contribuir á erradicación da pobreza, a igualdade de xénero, a sostibilidade ambiental e a defensa dos dereitos humanos en todo o mundo".

Junto a los tres proyectos que se desarrollarán en los tres países africanos, cuatro se concentrarán en El Salvador, tres en Guatemala y los cuatro restantes en Honduras, Nicaragua, Cuba y República Dominicana.

Lista de beneficiarias

Las ONGDs beneficiarias con 40.000 aportaciones cada una son Arquitectura sin Fronteras, que desarrollará un proyecto para la mejora del acceso al agua y el saneamiento en Guatemala; Solidaridad Internacional Galicia, con una acción relacionada con la soberanía alimentaria en las comunidades indígenas Mam, también en Guatemala, y la Fundación Humanitaria Rotarios Españoles, que trabajará en mejorar el acceso al saneamiento en Honduras.

Junto a ellas, recibirán una ayuda de 40.000 euros tres proyectos destinados a las mujeres campesinas: uno a cargo de la Asamblea de Cooperación por la Paz en el Salvador, otro impulsado por Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en Nicaragua, y un tercero de la ONGD Solidaridad, Educación, Desarrollo, también en El Salvador.

Defensa de la educación y los derechos humanos

Manos Unidas tendrá una subvención para un proyecto relacionado con la defensa de los derechos humanos y la justicia ambiental en El Salvador. Y también obtendrán ayuda dos proyectos relacionados con la mejora del acceso y la calidad educativa, uno de ellos impulsado por Cooperación Internacional en Guatemala, que recibirá 37.000 euros, y otro a cargo de la Asociación Promoción y Desarrollo, Proyde, en Burkina Faso, con una aportación de 35.000 euros.

La Asociación Miradas al Mundo desarrollará una iniciativa para mejorar el acceso al agua en Guinea Bissau con una ayuda de algo más de 17.000 euros, la misma cantidad que recibirá Solidaridad para el Desarrollo y la Paz, Sodepaz, para un proyecto que se desarrollará en Cuba para mejorar la vida de la infancia y juventud que precisa de respiración asistida.

Lucha contra la violencia sexual

La lista de ONGDs beneficiarias en esta convocatoria se completa con la Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social, Agareso, con un proyecto de prevención de la violencia sexual, las uniones tempranas y los embarazos adolescentes entre mujeres dominicanas; Médicos Mundi Norte, para una actuación en El Salvador relacionada con la soberanía alimentaria y dirigida fundamentalmente a las mujeres, y Rescate Internacional, que recibirá la subvención para un proyecto de mejora de la educación de adolescentes afectados por conflictos en el Congo.

Las ONGDs beneficiarias deberán desarrollar sus proyectos de cooperación al desarrollo en el plazo de un año.