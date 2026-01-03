Compostela rexistrou en 2025 menos choiva que nos dous anos anteriores
A cantidade total medida no Observatorio Astronómico Ramón María Aller da USC foi de 1.937,1 l/m2, sendo 182 os días nos que houbo precipitacións. A temperatura media do ano foi de 15,5 grados. Tan só houbo dúas xornadas con temperatura mínima negativa: o 15 de xaneiro (-0º3), e o 8 de febreiro (-1º5)
L. Rey
Santiago rexistrou 1.937,1 litros por metro cadrado de precipitacións en 2025, situándose de novo por enriba da media dos últimos corenta anos, que se sitúa nos 1.812,4.800 l/m2. Sen embargo, choveu menos que nos dous anos precedentes, cando se pasara en ambas as ocasións dos 2.000 litros/m2. Os ano máis chuvioso foi o 2020, con 2.2.471,8 l/m2, e pola contra cando menos choiva se rexistrou foi o 2007 con 1.204,4 l/m2. Así o confirma José Ángel Docobo, coordinador científico do Observatorio Astronómico Ramón María Aller da Universidade de Santiago, no resumo pluviométrico do 2025. "A normalidade pódese establecer en Compostela entre os 1.600 e 2.000 l/m2", indicou o profesor Docobo.
No 2025, o número de días do ano nos que nalgún momento houbo precipitación en Compostela chegou ao 49,8 %, o que se traduce en 182 días. "Se restamos os días nos que a choiva recollida foi inferior a 0,1 litros/m2, o que adoita denominarse inapreciable, entón a porcentaxe baixa a 44,1 % (161 días)", engadiu.
Destaca a cantidade medida en xaneiro, con 543,2 l/m2, seguida dos 393,4 l/m2 de novembro, este último mes con 25 días pasados por auga. Cómpre tamén mencionar a baixa precipitación meses coma maio (75,3 l/m2), xuño (29,4 l/m2) ou setembro (67 l/m2). Xullo e agosto axustáronse ás estatísticas, sendo os máis secos, con 12,3 l/m2 (en cinco días) e 16,9 l/m2 (en oito días), respectivamente. O 7 de xaneiro resultou ser o día cun maior rexistro, un total de 80,8 l/m2 naquela xornada, seguidos do 26 do mesmo mes (77,3 l/m2) e do 13 de novembro (77,0 l/m2). En todo o ano 2025, contabilizáronse 17 días con máis de 30 l/m2.
Máis de 35 graos en tres días de xuño e agosto
En referencia aos datos das temperaturas, nun total de doce ocasións do mes de agosto a temperatura máxima superou os 30º e, en particular, aqueles días con rexistros preto dos 35º, como foron o día 4 (35º8, máxima do ano), o 10 e o 14 (ambos os días con 34º3), ou o 6 (32º9). "Pero esta vaga de calor, aínda que estivo preto, non superou aquela outra de agosto de 2003", destaca o profesor Docobo. Tampouco se poden esquecer as altas temperaturas que tiveron lugar na segunda quincena de xuño: 35º5, o día 29; 35º3, o día 17; 34º2 o día 30, así como os 34º0 do 28.
En canto ás mínimas Docobo profundiza que "tan só houbo dúas datas con temperatura mínima negativa no Campus Vida da USC, o 15 de xaneiro (-0º3), e o 8 de febreiro, cando se produciu a mínima do ano con -1º5". O 21 de decembro non se chegaron a superar os 8º, en tanto que a noite do 29 de xuño resultou ser a máis quente de 2025, cando a temperatura non baixou dos 19º6. Aínda así, salientan dende o Observatorio da USC, "houbo veráns nos que a mínima superou claramente a vintena". A temperatura media no ano en Santiago foi de 15º5.
285 horas de sol en agosto e só 81 en novembro
Por outra banda, o número de horas de sol anda roza a porcentaxe do 50% sobre as posibles horas de insolación. En 2025, os heliógrafos do Observatorio Astronómico Ramón María Aller rexistraron 2.145 horas e 45 minutos, o que representa un 48,9%, lixeiramente por baixo dos acadados en anos recentes nos que se chegou ata o 53,6% en 2017, ou mesmo ao 52,7% en 2023.
A isto contribuíu sobre todo a baixa insolación de novembro con só 81 horas e 35 minutos. Pola contra, en agosto medíronse 285 horas, en xullo case 268 horas, e en maio máis de 233. Maio, xullo e setembro foron os meses nos que o sol saíu todos os días. Nun total de 104 xornadas, o sol brillou en Santiago máis de nove horas, e noutras 77 fíxoo entre seis e nove horas.
- Pérez Rumbao abrirá en la primera quincena de enero el nuevo concesionario Volkswagen en Santiago
- A Tafona del Preguntoiro dice adiós a Pilar Pena después de 32 años: 'Me dicen que me van a echar de menos
- Los presentadores Patricia Pardo y Christian Gálvez disfrutan de la Navidad en Santiago
- Las nuevas rutas en Lavacolla, una vía de empleo para los despedidos por Ryanair: «Vai haber un montón de choio»
- SBC proyecta una nueva gasolinera ‘low cost’, 100.000 litros de combustible y recarga eléctrica en O Castiñeiriño
- Nuevo cierre en el comercio de Santiago: Olivares dice adiós tras 10 años en el Ensanche
- Fallece una mujer nonagenaria tras sufrir una caída en Santiago
- La Diócesis de Santiago se plantea la venta de inmuebles para reforzar su presupuesto de 28 millones